Хит парад среди диет Опубликовано: По результатам исследований 4 самых популярных диеты (Орниша, Аткинса, «Weight Watchers» и «Zone») эффективно снижают массу тела и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но только последние три из них отвечают критериям достоверности определенным Фремингемским саммитом кардиологов.



По данным врачей из Tufts University, New England Medical Center, Boston, US, снижение массы тела на 8−9 кг уменьшает индекс риска развития сердечнососудистых заболеваний на 30%. Пока не известно, приводит ли такое снижение индекса риска, к такому же уменьшению частоты сердечных приступов.



Врачи исследовали 160 мужчин и женщин с лишним весом. У большинства из них вес превышал норму на 13 – 33 кг. Им назначили диеты: Аткинса (низкое содержание углеводов), «Zone» (умеренное содержание углеводов), Орниша (вегетарианская диета с низким содержанием жиров), «Weight Watchers» (умеренное содержание жиров) и попросили придерживаться их как можно строже.



Пациентам дали специальные дневники и обучили принципам диеты. В течение года они в той или иной мере соблюдали диету. Врачи оценивали только эффект диеты, а изменение образа жизни, такие как медитации, занятия спортом и т.д. не учитывались. Соблюдать диету было очень непросто, через 2 месяца 22% не выдержали. По истечении 12 месяцев в группе соблюдавших диеты Аткинса и Орниша половина не выдержала, а из тех, кто соблюдал диету «Zone» и «Weight Watchers» 35% отказались от затеи. У тех, кто все-таки, выдержал эти 12 месяцев, масса тела и индекс риска сердечно-сосудистых заболеваний снизились на: при диете Аткинса на 3,9% и 12,3%, при Орниша на 6.2% и 6.6%, при «Weight Watchers» на 4.5% и 14.7%, при «Zone» на 4.6% и 10.5%, соответственно. Все диеты эффективно снижали вес, и все кроме диеты Орниша уменьшали индекс риска развития заболеваний сердца и сосудов. Это не означает, что диета Орниша не снижает риск заболеваний сердца, просто на то нет статистических подтверждений.



Сам доктор Орниш изобретатель диеты, основатель и глава Preventive Medicine Research Institute, California, United States, критически отнесся к таким результатам и заявил: «пациенты, соблюдающие мою диету, худеют больше, у них сильнее снижается уровень холестерина, и в случае наличия диабета значительно уменьшается потребность в инсулине, несмотря на то, что диеты Аткинса и «Zone» были специально разработаны для снижения потребности инсулина у диабетиков».



Эти данные подтвердили несколько других ученых заявивших, что диета Орниша уменьшает потребность в инсулине на 19.9%, Аткинса всего на 7.7%, «Weight Watchers» на 8.8% и «Zone» на 16.5%. Диета Орниша снижает уровень холестерина на 16.7%, Аткинса на 8.6%, «Weight Watchers» на 7.7%, и «Zone» на 6.7%.



Дело в том, что риск для сердца оценивается по соотношению между липопротеидами высокой и низкой плотности, а диета Орниша не способствует повышению фракции высокой плотности, в то время как другие диеты обладают такой способностью. Диета Аткинса и «Zone» повышают полезные фракции на 5.4% и 14.6% соответственно, а «Weight Watchers» повышает на 18.5%; и для сравнения диета Орниша повышает эти показатели всего на 2.2%.



Доктор Орниш считает, что суть не в этом, и заявил: «липопротеиды высокой плотности это мусоровоз, который ездит и собирает мусор – вредные фракции холестерина. Если у вас мало мусора, то мусоровоз вам не нужен. Повысить уровень полезных фракций холестерина очень просто, съешьте кусочек масла, это повысит уровень полезных фракций, но не принесет пользы вам».



Многие врачи не разделяют его мнение и считают, что все намного сложнее, а низкое содержание считают фактором риска. А повышать полезные фракции советуют физическими упражнениями. Хорошо то, что мы показали, что все эти диеты эффективны. Это значит, что врачи смогут индивидуально подбирать диету для каждого пациента medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

