Хороший сон – потенциальное средство против рака Опубликовано: Сон может существенно изменить гормональный баланс организма, что, в свою очередь, влияет на рост злокачественных опухолей. В результате исследования было установлено, что для женщин с раком груди характерно изменение цикла кортизола – гормона, регулирующего иммунные реакции, в том числе деятельность клеток, помогающих организму бороться с раком, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В нормальном состоянии высший уровень кортизола припадает на время рассвета и постепенно снижается на протяжении дня. Ритм кортизона, нарушаемый плохим сном, делает человека особенно чувствительным к раку. Статистика подтверждает результаты исследования: женщины, больные раком груди, у которых нарушен цикл кортизола, умирают раньше.



Существует еще один гормон, подтверждающий зависимость роста опухоли от сна, – мелатонин. Мелатонин является антиоксидантом, предотвращающим разрушение ДНК, ведущее к образованию опухоли. У женщин мелатонин также замедляет выработку эстрогена, который стимулирует развитие опухоли груди и матки.



У женщин, работающих по сменам и вынужденных бодрствовать ночью, вырабатывается меньше мелатонина, поэтому они более уязвимы к действию эстрогена. Исследователи также установили, что заболеваемость раком груди среди женщин, работающих посменно, выше средних показателей medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

