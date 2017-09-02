Колокольный звон помогает снимать стрессы

Велико воздействие колокола на душевное состояние человека, его психику. Много лет психиатр А.В.Гнездилов из Санкт-Петербурга успешно лечит ряд психических заболеваний звучанием колоколов. На его счету сотни исцеленных людей.



Колокольный звон, оказывая необычайно сильное воздействие на человека, способен избавить его от стрессового состояния, помогает быстрее пройти психотерапевтическую реабилитацию, скорее вернуться к нормальной жизни после чрезвычайных нервных потрясений.

Медицинские учреждения, пункты обслуживания беженцев, ветеранов воинов, страдающих особым синдромом войны, спортивно-оздоровительные клубы, здравницы и т.п. могут брать на вооружение такое мощное лечебное средство, как звон колоколов. Центр колокольного искусства совместно с учеными, медиками и высококвалифицированными мастерами колокололитейного производства готовы уже сегодня к созданию лечебных звонниц. В нем разработаны несколько методик колоколотерпии и вариантов портативных звонниц, которые можно установить в любом помещении, они изящны и удачно вписываются в любой интерьер

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