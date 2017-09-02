Эффект грязнули: лечебная грязь

Парадоксально, но факт: лечебной грязью красоту не испортишь — только подчеркнешь. Главное — грамотно «погрязнуть», а затем усугубить эффект при помощи специальных косметических средств.

Поскольку грязь грязи рознь, спешим разобраться, в чем же заключается эта разница, и извлечь прекрасный прок для собственного тела. Тем более, что специалисты в один голос утверждают: ни одно из современных косметически средств по широте своего воздействия не может в настоящее время сравниться с пелоидами — теми самыми лечебными грязями. Они активно очищают, дезинфицируют и питают кожу. Дело в том, что такие грязи образуются в результате распада органических веществ. По утверждению ученных, каждая живая клетка в момент гибели выделяет сильнейшие биологические стимуляторы — извлекает из себя все «аварийные» запасы, чтобы выжить любой ценой. Именно эти вещества и являются главным грязевым козырем.

Нужно знать места

Одно из них знали еще древние египетские красавицы, наносившие после купания на лицо и тело грязь из заливных долин Нила. Подобная маска во весь рост входила и в обязательный протокол косметических процедур фараонов. К счастью, местным венценосным особам не пришло в голову запатентовать этот способ поддержки собственной красоты в «спортивном форме». Вот так в деле «грязного похорошения» в жестокие рабовладельческие времена и наступила полная демократия. И вызвана она была не доброй волей фараонов, а тем, что целебной косметической грязи в близлежащих окрестностях (да и на всем земном шарике) оказалось много и разной.

Знаменитый красный нильский ил, кстати, относится к разряду сульфидных иловых грязей, которые заимствуют свою силу преимущественно из минеральных (соленых) приморских лиманов и материковых замкнутых водоемов. Яркий тому пример — полезнейшие грязи озера Сиваш и Сакского озера (Украина), а также неповторимые по своему составу грязи Мертвого моря (Израиль). Их отличает наличие большого количества полезнейших минералов, микроорганизмов и органических веществ. Подобные иловые грязи отлично справляются с такими «головными» проблемами, как себорея и перхоть. Сульфидный ил традиционно используют для обертываний и в качестве основного ингредиента для приготовления масок, скрабов и кремов для комбинированной кожи.

А вот торфяные грязи образуются в хронически заболоченных местностях (например, в районе Трускавца). Их главный ингредиент — растения, которые превращаются в ил в условиях избыточного увлажнения и недостатка кислорода. Эту коричневатую массу косметологи используют для обертываний, ванн и приготовления различных масок.

Сапропелиеиловые отложения (сапропели) образуются в пресных озерах тундры, лесотундры и лесной зоны. К примеру, в тюменских озерах Большой и Малый Тараскуль (Россия) или в Голубой лагуне (Исландия). Сапропели ценятся косметологами за то, что оказывают активное тонизирующее, увлажняющее и антиоксидантное воздействие на кожу.

Еще есть сопочные грязи — продукт активной деятельности так называемых грязевых вулканов (сопок). Эти полужидкие глинистые образования под давлением газов и подземных вод находят свой путь на поверхности земли благодаря тектоническим трещинам и разломам.

Именно так попали на поверхность, например керченские и таманские грязи, которые славятся своими противовоспалительными свойствами. Сопочную грязь активно используют при угревой сыпи и акне, а также в качестве действенного антицеллюлитного средства.

Формула красоты

У каждой грязи она своя — единственная и неповторимая. Уникальность эта зависит от местных природных составляющих. Даже беглое знакомство с перечнем подобных «наполнителей» показывает, что такие грязи не зря названы полезными ископаемыми, ведь в их состав входят вода, органические и минеральные вещества, газы (самый важный из которых — сероводород), а также биологически активные вещества, подобные витаминам витаминам, ферментам, гормонам и даже антибиотикам. К слову, витаминный состав грязе представлен аскорбиновой кислотой (С), тиаминов (В1), токоферолами (Е), ретинолом (А), пиридоксином (В6), никотиновой кислотой (РР), коболамином (В12), кальциферолом (D), каротинидами.

Минеральные грязевые запасы тоже весьма впечатляют. В их состав в той или иной комбинации могут входить кальций, магний, кремний, железо, калий, хром, бром, йод, сероводород, борная кислота, литий, ванадий, молибден, цинк, медь, натрий, хлор, марганец и сера. Кроме того, в таких грязях содержится чуть меньше 20 необходимых коже аминокислот и липиды — насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты.

Чтобы подобная формула красоты сработала, природа заложила в грязи гениальный по своей простоте температурный «механизм» запуска. В силу того что грязь обладает высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью, она, подобно термосу, после нагревания довольно продолжительное время сохраняет заданную температуру.

А что же на фоне такого местного прогревания происходит с кожей?

Во-первых, значительно увеличивается интенсивность кровотока, активизируются внутриклеточные процессы и биохимические реакции. Это, в свою очередь, побуждает клетки вырабатывать необходимые тканям кожи биологически активные вещества. Во-вторых, под воздействием тепла раскрываются протоки потовых и сальных желез, через которые биологически активные элементы самих грязей проникают в кровь. При этом ускоряются обменные процессы и активизируется работа важнейших эндокринных органов (гипофиза, надпочечников, щитовидной и половых желез).

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