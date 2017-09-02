Механизм развития целлюлита

Целлюлит представляет собой патологический процесс, при котором жировые клетки, составляющие основу подкожно — жировой клетчатки, накапливают избыточное количество липидов.

Механизм развития целлюлита

Целлюлит. Под воздействием предрасполагающих факторов происходит нарушение обмена воды и минералов в подкожно-жировой клетчатке, жидкость удерживается внутри клетки. Отечность тканей способствует нарушению их способности к накапливанию и расщеплению жиров, изменениям структуры соединительнотканных перегородок. Это приводит к формированию визуального эффекта «апельсиновой корки». Следует отметить, что наиболее подвержены развитию целлюлита женщины. Это связано с различным соотношением альфа и бета-рецепторов в жировой ткани. Раздражение альфа-рецепторов приводит к увеличению накопления жира в клеточных структурах, а бета-рецепторы стимулируют расщепление жира. Особенностью женского организма является повышенное количество альфа-рецепторов в области живота и бедер, что и обусловливает появление целлюлита в этих областях. Отсутствие лечения приводит к прогрессирующим нарушениям микроциркуляции, отложениям жира и усилению клинических проявлений заболевания.

Стадии развития целлюлита

Целлюлит. Деление патологического процесса развития целлюлита на стадии весьма условно, однако позволяет специалистам более эффективно разрабатывать лечебные мероприятия.

На начальных этапах изменения практически не заметны. Появляется некоторая отечность тканей проблемных зон, которая сопровождается нарушениями венозного и лимфатического оттока, задержкой жидкости и токсинов в подкожной жировой клетчатке.

Второй этап формирования целлюлита характеризуется усилением отеков и уплотнением жировой ткани за счет прогрессирования изменений клеточной стенки. Напряжение мышц приводит к визуализации изменений кожи.

Для третьей стадии характерно появление синдрома «апельсиновой корки» при сдавлении кожи в складку. На этом этапе усиливается застой жидкости и возрастает проницаемость сосудистой стенки для токсинов. Перегородки клеток подвергаются фиброзным изменениям, жировые клетки уплотняются.

Эти стадии носят характер косметических недостатков и достаточно эффективно поддаются коррекции. Четвертая стадия является патологической, изменения кожи и подкожной жировой клетчатки ярко выражены, жировая ткань уплотнена и контакт с ней является болезненным.

Лечение целлюлита

Лечение целлюлита требует от специалистов глубокого знания механизмов развития патологического процесса, особенностей анатомического строения и физиологии организма человека. В клинике для лечения целлюлита используется комплекс мероприятий, основанный на методиках улучшения микроциркуляции, нормализации баланса между накоплением и расщеплением жировых клеток, устранении последствий патологических изменений в коже и подкожной жировой клетчатке. Для этих целей используются элементы противоцеллюлитного массажа и физиотерапии, позволяющие усиливать кровоснабжение и лимфоотток в проблемных областях, «разбивать» жировые капсулы, увеличивать эластические показатели всех слоев кожи.

Большое значение для успешного лечения целлюлита имеет подготовительный этап, состоящий из аппаратного массажа, ультразвукового воздействия на клетки, что приводит к разрушению элементов фиброзной ткани. Основными лечебными мероприятиями являются озонотерапия и мезотерапия, действие которых направлено на снижение объема клеток жировой ткани. Присутствие в патогенезе заболевания фактора отека требует проведения дренирующей терапии. Для этого пациентам проводится прессотерапия и талассотерапия, позволяющие достигать усиление выведения из организма избытка жидкости и токсических продуктов жизнедеятельности.

Целлюлит. Профилактические мероприятия

Среди предрасполагающих к развитию целлюлита факторов следует отметить наследственность, эндокринные нарушения, пристрастие к вредным привычкам, малую физическую активность, нерациональное питание. Специалисты советуют провести коррекцию образа жизни и рациона питания, употреблять достаточное количество жидкости, санировать очаги хронической инфекции в организме. Эти мероприятия существенно снизят риск развития целлюлита. Достаточно эффективным профилактическим мероприятием являются периодические курсы массажа, детоксикации организма, применение антицеллюлитных косметических средств.

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