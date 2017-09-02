Антицеллюлитный массаж: советы

На картинах Рубенса можно рассмотреть целлюлит во всех подробностях — настолько реалистически художник его нарисовал. Целлюлит был, но от него не страдали.

Раньше ценились пышные формы и мягкость тела. И никто не переживал из-за того, что кожа на бедрах дряблая и в «ямочках». К тому же туалеты тех лет, закрывающие большую часть тела, драпировали все дефекты и неровности.

Однако во второй половине ХХ века появился новый идеал женщины — высокая, стройная, подтянутая. Вот тут-то и начались женские страдания по поводу целлюлита. Ведь в природе самого человека заложены стремление к идеалу и желание усовершенствовать свою внешность. Идеалы меняются, но тяга походить на идеал остается. Женский идеал сегодняшнего дня — стройная девушка с плоским животом, маленькими ягодицами и ровной кожей. В последние годы женские страдания усугубили еще и летние туалеты с минимумом материи и максимумом обнаженного тела.

Характеристика и локализация целлюлита

Целлюлит — это своеобразная косметическая особенность кожи, обусловленная ослаблением тонуса, застойными явлениями в циркуляции крови и лимфы и неравномерным отложением подкожного жира. «Апельсиновая корка», «галифе», «подушечки», «вафлеобразная», «холмистая», «бугристая», в «ямочках» кожа — вот какие определения дали этому несимпатичному явлению. Целлюлиту в основном подвержены живот, бедра, ягодиц, боковые части коленей, предплечья и руки.

Целлюлит — это женская неприятность. У мужчин целлюлит бывает редко, даже у полных и рыхлых. Основная причина такой несправедливости заключается в различном строении подкожных жировых тканей — соединительно-тканные перегородки, разделяющие жировую ткань на дольки, у мужчин располагаются под углом к поверхности кожи, а у женщин они расположены почти перпендикулярно. Кроме того, сами дольки у мужчин более мелкие, чем у женщин. Поэтому при увеличении объема жировых клеток рельеф кожи мужчин практически не меняются, в то время как у женщин возникают ямочки и бугорки. Целлюлит начинается с локальной гипертрофии жировых клеток, возникающей в ответ на женские половые гормоны, поэтому его развитие начинается с репродуктивно значимых зон (живот, бедра, ягодицы) и зависит от фазы менструального цикла, беременности и менопаузы.

Факторы развития целлюлита

Развитию целлюлита способствуют: наследственная предрасположенность, возрастные изменения, гормональный дисбаланс, пониженная функция щитовидной железы, нарушения работы поджелудочной железы, кровообращения в жировой ткани, обмена веществ и водно-солевого обмена, избыток веса, гиподинамия, загрязнение окружающей среды, неправильное питание, частые стрессы. Наследственность является ключевым моментом в развитии целлюлита. Передается наследственная предрасположенность к целлюлиту по женской линии. Поэтому девушке надо посмотреть внимательно на свою маму, бабушку и других родственниц по женской линии и самой составить прогноз в отношении целлюлита. Развитие целлюлита зависит от телосложения. Чаще всего целлюлиту подвержены женщины, обладающие типично «женственными» округлыми формами.

Второй главный фактор в развитии целлюлита — возраст. В детстве целлюлит отсутствует: кожа гладкая, нежная и одинаково ровная на всех участках тела. В молодости тонус кожи хороший, и целлюлит чаще всего не наблюдается или выражен очень слабо. А вот с возрастом кожа теряет упругость, периферическое лимфо- и кровообращение ухудшаются, меняется гормональный профиль, что создает предпосылки для развития целлюлита.

Скорость развития целлюлита с возрастом у всех разная и в большой степени определяется наследственностью. У одних целлюлит слабо выражен всю жизнь, у других он заметен уже в 20 лет, у третьих резко проявляется после первых родов, у четвертых кожа становится бугристой после 40 лет, у пятых целлюлит появляется только при вступлении в период менопаузы. Вариантов развития целлюлита множество. Целлюлит может стремительно развиться у женщины, имеющей изначально фигуру «евростандарт», а женщина с Н-образной фигурой иногда доживает до старости без целлюлита.

У женщин с избыточным весом чаще всего целлюлит выражен сильнее и с возрастом становится заметнее, чем у худых. Но это не общее правило — далеко не всегда целлюлит соседствует с полнотой: у стройных женщин, даже у худых и у спортивных тоже иногда наблюдается целлюлит. А некоторые толстушки, напротив, могут похвастаться упругой и ровной кожей.

Есть один серьезный фактор, способствующий развитию целлюлита — общий для всех женщин. Это игра с весом: похудела — потолстела. К сожалению, этот фактор многие не учитывают и, гоняя вес туда-сюда, ухитряются наследственно благополучный маленький целлюлит превратить в проблему.

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