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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • О пользе и вреде массажа
    Опубликовано: 2017-09-02 15:24:18
    Хороший массаж способен избавить нас от стресса и мигрени, но неквалифицированный массаж может вызвать повреждение нервной или мышечной ткани, а так же привести к спастическим и воспалительным изменениям.

    По сведениям Роберта Готлина — спортивного врача из Медицинского Центра Бет Исраэль (Нью-Йорк) — около 15 % пациентов получающих массаж нуждаются в дальнейшем восстановительном лечении. Во многих случаях болезненные ощущения не связаны с поражением мышечной ткани, а вызываются изменениями в костях и нервах. В этих случаях массаж может привести к ухудшению состояния больного пациента.

    Готлин говорит, что люди недостаточно упитанные должны избегать глубокого массажа, так как в этом случае могут быть повреждены нервы, мускулы и кости околопозвоночной области. Во всяком случае, не стоит позволять «распускать руки» доморощенным и неквалифицированным массажистам.

    sportzal.com

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