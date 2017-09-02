Массаж на все случаи жизни

Массаж помогает против стресса, снимает усталость и нервозность. Как его делать, рассказывает кандидат медицинских наук, иглотерапевт Валерий Андреевич Иванченко.

При бессоннице, стрессах и неврозах можно рекомендовать следующую методику. Утром после умывания на определенные точки и вокруг них наносится масло зверобоя. Подождав одну минуту, эти места надо нежно растирать зубной щеткой в течение 1,5 мин.

— А почему надо начинать с умывания? И на какие точки наносить масло?

— Потому что умывание — это, собственно, гидромассаж, а он лучше всего помогает против стресса. Он проводится так. Начать следует с середины нижней челюсти. При этом ладони, наполненные водой, скользят по направлению к ушам. Движения должны быть очень энергичными. Потом надо перейти к умыванию лба — от середины к вискам. Далее от основания носа — к кончику, от крыльев носа и углов рта — к вискам, ушам. Эту процедуру надо делать 3-4 раза, а потом повторить ее же в обратном направлении. Она очень важна, так как на лице находятся сильнейшие антистрессовые точки. Одна — в середине лба, а другая — на переносице.

Именно с этих точек всегда нужно начинать самомассаж, особенно если болит голова. Тогда массируйте висок от уголков глаза к верхней части уха. Если голова заболела из-за напряженной. Очень часто можно обнаружить участки затвердевшей кожи. Их нужно сильно щипать, а потом растирать. И обязательно помассируйте весь лоб.

Нередко к головной боли присоединяется утомление глаз. Острота зрения значительно снижается, порой даже начинаются рези в глазах и они начинают слезиться. В таких случаях можно рекомендовать следующий способ. Прежде всего приложите к глазам полотенце, смоченное холодной водой. Затем снимите полотенце и проведите 5-минутный массаж: большим и указательным пальцами надавливайте на симметричные точки в конце брови, а указательным и средним — на симметричные точки у наружных углов глаз и под глазами. При надавливании на точки под глазами и на бровях желательно одновременно вращать подушечками пальцев от 30 секунд до минуты.

Точки на шее влияют на общее самочувствие. Массаж этих точек помогает создать рабочее настроение, поднять тонус. Поставьте указательные пальцы рук на боковые поверхности шеи и с силой надавливайте 3-4 раза. Потом поставьте четыре пальца на заднюю поверхность шеи, чтобы мизинец находился на границе роста волос. Надавливайте поочередно обеими руками то справа, то слева. Нажатие не должно длиться более трех секунд, так как на шее нервы и сосуды проходят очень близко к поверхности кожи.

После утомительной работы за столом становится трудно поворачивать голову. Найдите на утомленной стороне шеи те мышцы, которые стали тверже. С силой сожмите их пальцами или всей ладонью. При этом боль может усилиться, но надо немного потерпеть. Массируйте болезненную зону глубоким давлением двумя пальцами до появления ощущения тепла. Одновременно двигайте шеей вперед, назад, вбок. Для большего эффекта можно нанести разогревающие кремы или мази. Если движения шеи все еще остаются болезненными, то проведите обычный массаж. Сначала делайте поглаживание ладонями сверху вниз, затем растирайте пальцами наиболее усталые места затылка.

— А что делать при общей утомляемости?

— Для этого найдите так называемые точки жизни. Очень эффективна точка под коленкой. Она находится так: сядьте, положите руку на колено, соедините вместе большой и указательный пальцы. Между ними образуется кожная складка. Самая выступающая ее часть и будет искомой точкой. Вторая точка находится над указательным пальцем. Эти точки массируют большим или указательным пальцем правой руки, надавливая им и одновременно вращая по часовой стрелке. Нужно около 100 таких вращений. Делается такой массаж в первой половине дня.

При сильном утомлении массаж точек жизни может оказаться недостаточным. Тогда необходимо подключить вторую группу точек. Для точного их нахождения положите три пальца руки на кисть так, чтобы безымянный палец прижимался к запястью. Нужная точка будет располагаться над указательным пальцем.

Следующая точка находится посередине поверхности голени. Для того, чтобы ее найти обхватите голень рукой так, чтобы мизинец оказался на центре лодыжки. Точка будет над указательным пальцем. Делайте массаж тонизирующим способом (против часовой стрелки). Эффективен массаж и зеркальных точек.

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