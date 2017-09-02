Препараты, применяемые для лечения рака молочной железы, вызывают развитие лейкемии

Исследования показали, что препараты применяемые при терапии рака молочной железы — соединения содержащие антрациклины — вызывают развитие миелоцитической лейкемии и миелодиспластический синдром, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Для терапии рака молочной железы применяется большое количество препаратов. Режим и доза препаратов зависит от тяжести и стадии заболевания. Однако, во всех случаях, в настоящее время, основными являются препараты содержащие антрациклины.



По данным Национального хирургического конгресса, посвящённого терапии рака кишки и молочной железы, риск развития связанных с терапией заболеваний (лейкемий) прямо пропорционален дозе и интенсивности терапии. У пациентов, которые помимо химиотерапии получают радиотерапию, выявлен меньший риск развития сопутствующих заболеваний, пишет др. Смит Р. Е.



У пациентов, получающих усиленный курс химиотерапии, требующий введения некоторых гормональных факторов (G-CSF) риск еще более увеличивается. Ученые связывают это дополнительное увеличение риска, именно с гормональной составляющей терапии. Ученые, также показали, что риск увеличивается в зависимости от интенсивности терапии, а не от суммарной (накопленной) дозы препаратов

medicus.ru