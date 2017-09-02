Врачи предупреждают

Несколько советов по разным проблемам здоровья.

Некоторые популярные красители для волос содержат вещества, которые могут быть очень опасны для детей. Не рекомендуется хранить краски в открытом виде в легко доступных местах.



Продолжаются дебаты по поводу аспартама. Всё новые и новые исследования указывают на возможную связь между искусcтвенным сахаром и опухолями мозга.



Гипертоники, принимающие Nifedipine, должны строго придерживаться рекомендации врача по употреблению этого лекарства. По многолетним наблюдениям это лекарство не безопасно для здоровья и даже жизни. Злоупотребление может привести к остановке сердца.



Учёные заявили о том, что в сигаретах обнаружен компонент, который является причиной рака лёгких. Компонент содержится в пепле.

Мелатонин приобретает всё большую популярность чудодейственного средства, однако врачи, изучающие этот гормон, призывают к благоразумному отношению к этому препарату, воздействие которого на организм ещё полностью не изучено.

Мобильные телефоны противопоказаны людям с подшитым кардиостимулятором, так как они могут замедлять, ускорять или приостанавливать его работу.

Слепота наступает от дыма сигарет. К такому выводу пришли учёные, занимающиеся проблемой самых распространённых видов слепоты у пожилых.

Для тех, кто пытается снять головную боль от похмелья с помощью болеутоляющих средств, врачи напоминают, что это опасно для здоровья

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