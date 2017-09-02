Антицеллюлитный массаж

Все страдающие от целлюлита знают о пользе хорошего антицеллюлитного массажа. Известный немецкий врач-косметолог Рене Кох советует делать антицеллюлитный массаж с помощью обычной ложки. Недавно знаменитый ложечный антицеллюлитный массаж появился и в России. Если хотите попробовать это антицеллюлитное новшество, послушайте преподавателя массажа Вадима Николаевича Рузина.

Использовать для антицеллюлитного массажа можно абсолютно любые ложки. Но все же лучше выбрать серебряные или мельхиоровые. В зависимости от личных пристрастий и цели этот столовый прибор можно охладить, нагреть и даже ароматизировать, это только добавит плюсов к антицеллюлитному массажу, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Авторы метода утверждают, что с помощью ложки можно не только избавиться от целлюлита, но от морщин и обвисания кожи . При этом результаты достигаются тоже различные. Ведь АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ может осуществляться практически по всему телу.

Особых навыков для домашнего антицеллюлитного массажа не требуется. Стоит немного потрудиться, и вам будут обеспечены упругие мышцы, эффект лифтинга, улучшение кровоснабжения и лимфотока, антицеллюлитный эффект.

Чтобы получить хорошие результаты, необходимо каждое утро перед завтраком отводить на АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ около 30 минут. Начните с очищения кожи, далее нанесите увлажняющий крем или эфирное масло и приступайте к массажу. Главное — это массажные движения. По часовой стрелке антицеллюлитный массаж производится с нажимом. Против — только легкие поглаживания.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ ягодиц, бедер и ног вполне можно сделать самой. Для этого возьмите ложки покрупнее, охладите их и смажьте кремом. Кстати, вместо антицеллюлитного средства вполне можно использовать мед. Он подходит для массажа, прекрасно выводит шлаки и тонизирует кожу. Начиная антицеллюлитный массаж, приложите ложки к ягодицам и массируйте их круговыми движениями от центра в стороны. Затем — снизу вверх. Работая с ногами и бедрами, помните о последовательности движений. Внутренняя сторона бедра требует массажа снизу вверх, а внешняя — наоборот. Помните, что антицеллюлитный массаж не даст нужного эффекта, если вы будете воздействовать только на ягодицы, перемещайте ложку от колена до таза. Целлюлит просто так не уйдет, и чтобы избавиться от целлюлита, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ нужно проводить весьма энергично, массаж не должен дать мышцам остыть, тогда можно будет говорить о реальном эффекте лифтинга.

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