Как избавиться от двойного подбородка

Двойной подбородок не обязательно появляется при лишнем весе, часто этот недостаток внешности бывает и у стройных женщин. Почему он появляется и как от него избавиться?

Есть четыре причины возникновения двойного подбородка:

Врожденные особенности, которые передаются по наследству. Если у мамы уже в юности был второй подбородок, скорее всего, то же самое будет и у дочки. Избыточный вес. Подбородок считается зоной, которая полнеет одной из первых. Быстрое похудение. В результате кожа дрябнет, обвисает и формируется второй подбородок. Эта его разновидность чаще всего встречается у женщин после 35-38 лет — в этом возрасте происходит снижение эластических свойств кожи. Поэтому худеть надо постепенно, так, чтобы месячная потеря веса составляла не более 3-5% от общей массы тела. Ортопедические проблемы. Они могут быть разными, однако на первом месте стоит неправильная осанка. На втором — остеохондроз шейного отдела позвоночника, от которого страдают все, кто занимается «сидячей» работой. Поэтому надо каждый час делать гимнастику, не «застывать» надолго в одной позе и менять ее не менее одного раза за 15 минут.

Маленькие бюстгальтеры

Недавно английские врачи указали еще одну причину второго подбородка. Оказалось, что его возникновение провоцируется ношением тесного бюстгальтера. Исследования показали, что некоторые женщины предпочитают носить чуть маловатый лифчик.

С эстетической точки зрения это оправдано: в маленьком бюстгальтере грудь красиво приподнимается и выглядит округлой. Однако при этом меняется центр тяжести и портится осанка. Более того, возникает огромный риск развития остеохондроза, ведь тесное белье мешает микроциркуляции крови и оттоку лимфы. Следовательно, страдает позвоночник. Вот и получается, что тесные бюстгальтеры вызывают все те ортопедические проблемы, которые влекут за собой появление второго подбородка.

Учитывая это, лифчик нужно подбирать точно по размеру. Он не должен оставлять следов ни на спине, ни на плечах, ни под грудью. Чем больше молочные железы, тем шире должны быть лямки и тем больше должно быть сзади застежек.

Найди решение

Во-первых, надо соблюдать полноценную диету и не допускать больших колебаний веса. Во-вторых, нужно следить за осанкой и регулярно делать хотя бы элементарную гимнастику для верхнего плечевого пояса. Это предотвратит проблемы с шейным отделом позвоночника. И, конечно же, нужно большое внимание уделять правильному подбору белья.

Но что делать, если второй подбородок появился и профилактических мер уже явно недостаточно? В первую очередь необходимо определиться с причиной возникновения дефекта. Если виной всему лишние жировые отложения, то тактика косметолога будет одной. Если двойной подбородок появился от слишком резкого похудения, то действовать придется по другому сценарию.

Однако есть несколько процедур, которые эффективны во всех случаях.

Волшебный массаж

Любой второй подбородок — и «жирный», и «худой» — требует лифтинга. Здесь идеальным сочетанием будет посещение профессионального косметолога и правильный подбор домашних косметических средств.

Салонных процедур, обладающих подтягивающим эффектом, существует великое множество. Но самого хорошего лифтинга подбородка можно добиться не с помощью различных аппаратов, а с помощью умелых рук.

Речь идет о массаже. Если он делается мастером, то результат может быть просто великолепным. Уже после нескольких первых сеансов произойдет заметное улучшение: кожа разгладится, станет более четким овал лица. А к концу курса женщина может забыть о своей проблеме.

Справедливости ради надо сказать, что произойдет это только в том случае, если двойной подбородок только намечается или выражен незначительно. Если дефект заметный, то одного массажа недостаточно. Его нужно усилить чем-нибудь еще, например, микротоковой терапией.

Процедура эта заключается в том, что кожа подвергается воздействию токов определенной частоты. Они вызывают интенсивное сокращение мельчайших мышц, которые находятся в кровеносных сосудах. Тогда увеличивается кровоснабжение практически всех тканей — кожи, подкожно-жировой клетчатки, самих мышц. Кроме того, активизируется обмен веществ. Все это приводит к тому, что кожа очень быстро восстанавливает свою эластичность.

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