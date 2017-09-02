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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Будильник внутри нас
    Опубликовано: 2017-09-02 10:24:05

    Почему некоторые люди автоматически просыпаются рано утром, в то время как другим не помогает даже будильник? Объяснить это явление можно наличием в организме человека внутренних часов. Немецким учёным удалось обнаружить гормоны, которые посылают сигнал в мозг, действие которого можно сравнить с механизмом работы будильника.

    Гормоны адренокортикотропин и кортизол посылают в мозг сообщение, ответственное за пробуждение в мозг. Этим объясняется, почему некоторые люди могут просыпаться вовремя без будильника. Оба гормона вырабатываются организмом в преддверии стрессовых, неординарных ситуаций. Например, школьные экзамены, конфликтные ситуации, выступление с докладом и т.д.

     В этом же исследовании немецких учёных было зафиксировано и то, что уровень гормонов повышается на более поздних стадиях сна, провоцируя ожидание момента пробуждения. Учёные, в основном, единодушны во мнении, что сон является состоянием бессознательности, однако, всё то же исследование показало, что мозг пребывает в состоянии дежурного сознания. Исследователи считают, что на основе полученных научных данных можно разработать курс терапии для тех, кто испытывает трудности с ранним подъёмом, работает в разные смены или, в силу производственной необходимости, вынуждены спать в различное время суток.

    medicus.ru

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