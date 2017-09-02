Полезно ли детям вегетарианство

Люди становятся вегетарианцами по многим причинам: религиозные убеждения, любовь к животным, желание похудеть и т.д. Довольно часто дети, особенно в раннем возрасте, не едят мяса и таким образом становятся вегетарианцами.



Вегетарианство позволяет сократить потребление жиров и холестерола. Для большинства из нас это просто отлично. Тем не менее, нельзя забывать о том, что растущий детский организм, особенно до 2 – 3 лет нуждается в жире и холестероле. Не ограничивайте своих детей низкокалорийным питанием и не жирной пищей. Вегетарианство имеет несомненные преимущества, но если ваш ребёнок предпочитает этот тип питания, следует с особой тщательностью просчитывать калории и выбирать продукты питания, обеспечивая как можно больший ассортимент. Вегетарианство предполагает много источников жира, таких как молочные продукты, рыба, яйца, домашняя птица, маргарин, орехи, семечки, растительное масло.

Именно такой тип вегетарианства в наибольшей степени обеспечивает потребности организма в белке. Отличным источником белка для тех, кто не ест красного мяса, является соя и продукты из неё. Вегетарианцам необходимо принимать комплекс витаминов “В12”. Жизненно важным элементом для правильного роста и развития организма является железо. Девочкам необходимо железо для замещения красных клеток крови, которые теряются во время менструаций. Хорошим источником железа являются фасоль, зелёный горошек, хлеб крупного помола, шпинат, изюм, абрикосы, персики, орехи, семечки и крупы, обогащённые железом. Для лучшего усвоения железа в дневной рацион следует включать пищу богатую витамином “С”: цитрусовые, клубнику, помидоры, капусту. Нельзя принимать препараты, содержащие железо, если это не прописано вашим врачом. Излишек железа в организме может оказаться вредным. Детям, придерживающихся вегетарианства необходимо пополнять запасы кальция. Лучшим источником кальция для детского организма является соевое молоко.

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