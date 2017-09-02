Несколько советов при варикозном расширении вен Опубликовано: Все знают, что варикозное расширение вен это не хорошо, но вот чем оно опасно знает не каждый. Тяжелее всего протекают и лечатся осложнения. Нарушение кровоснабжения, приводит к развитию трофических язв, дерматита, экземы, рожистого воспаления. Такие осложнения, как острый тромбофлебит, кровотечения из варикозных узлов уже требуют хирургического вмешательства. Наиболее опасным для жизни является тромбоэмболия легочных артерий, состояние, которое может стать причиной наступления инвалидности и даже смерти пациента.



Проведя серию многоцентровых исследований и проанализировав уже имеющиеся данные, ученые из США и Великобритании определили набор традиционных мероприятий, наиболее эффективных при не очень запущенных стадиях данного заболевания. Они рекомендуют: бинтовать пораженную конечность эластичным бинтом или носить медицинские чулки, избегать длительного стояния, физического напряжения, работы в условиях повышенной температуры и влажности. Для предупреждения застоя крови в нижних конечностях советуют делать перерыв в работе каждые 1−1,5 часа по 15−20 минут, ездить на велосипеде и больше ходить (обязательно в эластичных бинтах или чулках).



Из повседневных лекарств доступных каждому, применяют препараты, улучшающие микроциркуляцию в тканях. Часть из них имеет растительное происхождение (экстракт конского каштана, иглицы, гинго билоба) и их лечебный эффект связывают с укреплением капилляров и уменьшением их проницаемости, снижением вероятности образования тромбов, повышением тонуса вен. Витамин Р и его производные — уменьшают скорость фильтрации воды и проницаемость капилляров. Гепарин — стимулирует разрушение тромбов, улучшает микроциркуляцию. Предпочтение отдается препаратам в форме мазей и геля, они быстрее впитываются и оказывают охлаждающее действие на кожу. Физиотерапевты рекомендуют лазеро- и магнитотерапию, парафино-, грязе- и водолечение, массаж.



На основании полученных данных медики дают ряд научно обоснованных советов на каждый день: если на работе вы сидите часами, старайтесь не скрещивать ноги, а время от времени кладите их на стол и сидите так 3 минуты. Спите, подложив подушечку под ноги. Избегайте сауны и горячей ванны.



Не носите обувь на плоской подошве или на каблуке выше 5 см. Не носите одежды из материи «стрейч», нарушающей нормальное кровообращение. Ежедневно массируйте ноги, начиная с подошвы и поднимаясь к бедрам. Избегайте продолжительного (дольше 40 минут) пребывания на солнце, используйте защитный крем. Придерживайтесь правильного режима питания. Избегайте жиров, даже растительных. Ешьте продукты с высоким содержанием витаминов Е, Р и С (морковь, шпинат, апельсины, виноград, черника). Из мяса ешьте только белое мясо индейки и курицы, ограничьте количество яиц. В идеале — паровая кухня. Пейте не менее 1,5 л жидкости в сутки.

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