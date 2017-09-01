Стивен Кинг сказал все, что думает об экранизации «Темной башни»

Продажа прав на экранизацию

Чтобы все зрители увидели “Темная башня” в вип зале кинотеатра “Планета Кино”, Стивен Кинг продал права на экранизацию всего за… 19 долларов и 19 центов! Писатель рассказал, что сделал это не ради денег, ему просто хотелось увидеть свою книгу на экране. А сумма 19,19$ неоднократно фигурирует в его романах данного цикла - она и стала символической платой за передачу прав.

Кинг утверждает, что, если бы он не был писателем - его жизнь бы не сложилась. Поэтому он работает ради таланта, а не ради заработка:

“Мой брак завершился бы разводов. Я бы умер от алкоголизма в 50 лет. Такое случается, когда у тебя есть призвание, но ты не даешь ему выхода. Жизнь превращается в кошмар”.

Работа над сценарием

Стивен Кинг не был одним из сценаристов “Темной башни”, но активно принимал участие в редактировании. Режиссер Николай Арсель рассказал, что писатель изначально не планировал вмешиваться, будучи лояльным к разным адаптациями. Но по прочтении сценария Кинг все же сказал, что у него есть кое-какие корректирующие заметки.

“Стивен принес печатную копию сценария с заметками, выведенными ним собственноручно. Он был крайне тактичен и вежлив в них. Заметки были вроде таких: "Возможно, реплики Стрелка будут поменьше вот тут..." Он охранял своих персонажей, делая их более похожими на тех, какими он их выдумал”, - поделился режиссер.

Сам Кинг объясняет свое трепетное отношение именно к этому циклу романов тем, что считает его “главным творением жизни”.

““Человек в черном спасался бегством через пустыню, а Стрелок преследовал его” - я написал эту строчку в 22 года, едва закончив колледж. Сейчас мне почти 70 и я корректирую сценарий фильма. Поэтому да, “Темная башня” стала главным творением моей жизни”, - рассказал писатель.

Кинг также поделился тем фактом, что на написание романов у него ушло рекордное количество сил и времени. Поэтому ожидания от киноленты у него были огромные.

Финальный комментарий

Стивен Кинг был одним из первых, кто посмотрел финальную версию фильма “Темная башня”. После этого он не давал каких-либо комментариев об увиденном. Поэтому эту задачу взял на себя режиссер Николай Арсель.

“Стивен написал мне после того, как впервые посмотрел фильм. Он сообщил, что очень счастлив”, - рассказал Арсель.

Режиссер также опубликовал полный текст сообщения писателя, из которого видно, что не все так радужно. Но от комментария Кинга, который всегда отличался лояльностью, другого ждать и не приходилось:

“Это не совсем моя книга. Но это ее настроение и тон. И я очень счастлив”, - написал автор.

Несмотря на тактичность писателя, многие фанаты и критики просто в ярости. Они утверждают, что шедевральную книгу испортил абсолютно бездарный сценарий, а также идея объединить все книги в один фильм.