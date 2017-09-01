Экономим на авиаперелетах: ищем самые дешевые предложения

Использовать для путешествий самолеты — не самое дешевое удовольствие, но самое быстрое. И в некоторые места попасть другим способом вообще невозможно. Поэтому и стоит научиться подбирать самые дешевые варианты.

Для начала нужно найти подходящие сайты в интернете, где можно искать билеты. Хорошим вариантом станет https://e-bilet.com.ua/ и другие похожие площадки, ориентированные на несколько авиалиний. Так что — учитесь пользоваться поисковиками, а для этого можно даже установить мобильные приложения (так можно будет подбирать билеты даже в автобусе или метро). При этом проверяйте билеты, чтобы найти действительно дешевый вариант.

Научитесь следить за акциями. Это полезно, если вы желаете отправиться в определенную страну (город), но можете выбрать любой день для поездки. Но для этого нужно проверять сайты по несколько раз в день. И учитесь искать акции, снижающие стоимость билетов, а не являющиеся маркетинговым ходом (обучиться этому можно только на практике).

При возможности планируйте поездку заранее. Бывает, что можно приобрести дешевые билета за год до предполагаемой поездки. Почему? Ответ прост — курс доллара колеблется, и не всегда в лучшую сторону. А в таком случае получиться действительно сэкономить, но это подходит не всегда.

При выборе билетов проверяйте не только свой город, но и ближайший к вам, где есть аэропорт. Возможно, оттуда билеты будут дешевле на 10% или около того. А это значительная экономия даже с учетом того, что нужно будет добраться туда.