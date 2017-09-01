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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Детей лечат цветами
    Опубликовано: 2017-09-01 18:44:34

    Новую методику лечения детских страхов и повышенной тревожности опробуют в новороссийском детском реабилитационном центре «Ромашка».

     С помощью цветов психологи выявляют уровень психологической активности маленького пациента. Так, гиперактивных ребят притягивает голубой цвет, обозначающий покой. А пациентам, у которых психика несколько заторможена, нравится красный — энергичный, тонизирующий, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Определив тип психики ребенка, специалисты подбирают специальное цветовое лечение. То есть, окружают ребенка предметами и игрушками тех цветов, которые будут приводить детское состояние к гармонии. Кстати, такая методика применима и для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, гипертонии и прочих неприятностей

    medicus.ru

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