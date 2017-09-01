Детей лечат цветами

Новую методику лечения детских страхов и повышенной тревожности опробуют в новороссийском детском реабилитационном центре «Ромашка».

С помощью цветов психологи выявляют уровень психологической активности маленького пациента. Так, гиперактивных ребят притягивает голубой цвет, обозначающий покой. А пациентам, у которых психика несколько заторможена, нравится красный — энергичный, тонизирующий, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Определив тип психики ребенка, специалисты подбирают специальное цветовое лечение. То есть, окружают ребенка предметами и игрушками тех цветов, которые будут приводить детское состояние к гармонии. Кстати, такая методика применима и для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, гипертонии и прочих неприятностей

medicus.ru