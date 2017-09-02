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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Запоры: что важно знать
    Опубликовано: 2017-09-02 06:34:21

    Режим деятельности кишечника во время беременности обычно меняется, ослабляется его перистальтика. Большинство женщин жалуются на нерегулярность стула и запоры. В связи с этим может впервые проявить себя геморрой. Нормальным считается стул раз в 1—2 дня, если реже — появляются проблемы.



    Чтобы избежать запоров, старайтесь пить побольше жидкости. Помогут также физические упражнения и вообще движение, прогулки, ходьба. Не пользуйтесь слабительными без предписания врача, даже если дело зашло очень далеко.



    Многие врачи предлагают принимать мягкие виды слабительного, например сливовый сок или несколько размоченных черносливин в день. Некоторая пища, такая как пшеничные или рисовые отруби, может несколько разнообразить ваше питание и в то же время уменьшить тяжесть запоров. Клетчатка является основным наполнителем каловых масс, и, составляя свой рацион с учетом продуктов, ее содержащих, вы существенно облегчаете себе жизнь. Овсяная и гречневая каша, зелень, овощи — лучше сырые, фрукты (в течение дня и яблоко перед сном), сухофрукты, отрубной хлеб — все это не только полезно, но и вкусно.

    health.sumy.ua

     

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