Переходный период: что важно знать Опубликовано: Совсем скоро вы увидите своего малыша. Так что потерпите. Да, признаюсь, конец первого периода—самое трудное время родов. Схватки становятся сильными и долгими, а интервалы сокращаются до минуты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Возможно, вы будете либо подавлены, либо чрезмерно возбуждены и слезливы. Это может сопровождаться тошнотой, рвотой и ознобом. B конце концов у вас возникнет огромное желание вытолкнуть ребенка. Но сначала попросите акушерку проверить, раскрылась ли шейка матки полностью. Иначе возможен ее отек.







Что делать будущему папе







Успокаивайте жену, подбадривайте, утирайте пот.



Наденьте ей носки, если начнется озноб.



Если начнутся потуги, немедленно позовите акушерку.







Как остановить потуги







Если шейка матки еще не раскрылась, встаньте на колени и, склонившись вперед, опустите голову на руки на подушку; тазовое дно должно как бы висеть в воздухе. В такой позе сделайте два коротких вдоха и один длинный выдох: «уф, уф, фу-у-у». Когда позывы к потугам прекратятся, сделайте медленный ровный выдох. Это ослабит позывы к потугам и затруднит выталкивание плода. health.sumy.ua

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