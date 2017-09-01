Можно ли оставить ребенка, если произошла беременность через внутрематочную спираль Опубликовано: У женщины, которая имеет поставленную спираль и вдруг оказывается беременной, есть два выхода, если она хочет оставить ребенка: она должна либо оставить спираль на месте, либо удалить ее, посоветовавшись предварительно с врачом.



Если на раннем сроке беременности нить, соединяющаяся со спиралью, остается на виду, то шансы удачного протекания беременности значительно возрастут, если сразу после подтверждения беременности она будет извлечена, то риск в этом случае будет минимальным.



Если оставлять беременность, не извлекая спираль из матки, нужно будет соблюдать осторожность, особенно в первые три месяца, принимая во внимание тот факт, что внутриматочная спираль может быть причиной появления осложнений на ранних сроках беременности.







Какие могут быть последствия принятия беременной женщиной противозачаточных таблеток?



Необходимо перестать пользоваться противозачаточными средствами в течение трех или хотя бы двух менструальных циклов перед тем, как решишься забеременеть. Но если вы забеременели и, не зная об этом, продолжали принимать противозачаточные таблетки, у вас нет никакого повода для страхов. Считается, что в этом случае нет риска появления пороков развития у ребенка.







Могут ли химические сперматоцидные средства повредить семя перед самым зачатием или плод уже после него?



Пока существуют только утешительные ответы. Новейшие и наиболее убедительные исследования не подтвердили роста частоты встречаемости пороков даже в случаях непрерывного применения спер-матоцидных средств на ранних сроках беременности.



Нужно посоветовать все-таки другие, более надежные способы контрацепции.







Могут ли быть у ребенка врожденные уродства, если мать применяла лекарство с содержанием прогестерона?



Применение лекарства, содержащего прогестерон — не повод для переживаний. И это не может быть причиной для мысли об аборте.



Но все-таки в этом случае существует риск появления определенных пороков развития, однако, он ненамного выше риска рождения ребенка с врожденным пороком развития в случае любой другой беременности.







Может ли повлиять на беременность и ребенка то, что мать беременной женщины в свое время принимала лекарства, содержащие эстрогены?



Лекарственные средства, содержащие синтетический эстроген диэтилстильбестрола (ДЭС), препятствуют выкидышу. Его раньше применяли, не зная о том, какую угрозу представляет собой это употребление. В результате применения лекарств с ДЭС рождались дочери со структурными пороками родовых путей.



В основном, у большинства женщин эти пороки не велики. Однако, у женщин с более серьезными пороками может проявляться внематочная беременность (порок яичника), выкидыш в серединном триместре, а также преждевременные роды (ослабленная или короткая шейка).



Вы должны предупредить об этом своего врача.







Должна ли беременная женщина консультироваться у генетика?



Консультация у генетика и анализы имеют смысл только тогда, когда речь заходит о вероятности более средней, что оба родителя являются носителями таких болезней, как синдром Тэй-Сакса, муковисцидоз и се-риовидно-клеточная анемия.



Очень важно сохранение любой информации, касающейся истории здоровья каждой семьи. Большинство будущих родителей имеет небольшой риск передачи каких-либо генетических дефектов и никогда не воспользуется услугами специалиста-генетика. Во многих случаях акушер в разговоре с каждой из таких пар затронет основные генетические проблемы.







Кому необходима консультация у генетика?



родителям, анализы крови которых показывают, что они оба являются носителями генетических болезней;



родителям, которые знают о проявлении наследственных болезней в какой-либо из отдаленных ветвей их родословного древа;



родителям, из которых один имеет врожденные пороки, например, порок сердца;



беременным женщинам, у которых обнаружены пороки развития плода;



близкородственным парам;



беременным женщинам старше 35 лет.







Самый лучший период для встречи с генетиком, конечно, время до начала беременности, или, в случае близкого родства, еще до заключения брака. Если же женщина уже беременна, генетик предложит провести соответствующие пренатальные тесты и поможет родителям принять решение, иметь им детей или нет. Советы генетика спасли сотни тысяч пар с высоким риском рождения детей, пораженных серьезными пороками развития. health.sumy.ua

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