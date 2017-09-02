Как определить ежедневную потребность матери и ребенка в белке Опубликовано: Белки особенно важны для питания будущей мамы, так как они создают клетки нового ребенка. Неправильное потребление белков, также как несоответствующее потребление калорий, может привести к тому, что ребенок будет меньше нормального. Поэтому-беременные женщины должны пробовать потреблять 100 грамм белка в сутки.







Женщины, страдающие тошнотой и рвотой, нуждаются в большем количестве белка по четыре порции в день.



При подсчете порции белка, необходимо учесть белки, которые находятся в продуктах, содержащих кальций: стакан молока и около 30 г сыра доставляют. 1/3 порции белка; стаканчик йогурта — 1/2 порции; 100 г консервированного лосося равны 1 порции белка.



Если в конце дня вы заметите, что не хватает половины или даже целой порции, можете это быстро восполнить, съедая: салат из яйца — 1/2 порции белка; двойной молочный коктейль — 1/3 порции белка или 300 г нежирного домашнего творога со свежими фруктами, изюмом, корицей или порезанным помидором.







Белок содержат многие продукты: молоко, творог, нежирный йогурт, сыр, тунец, куриное или индюшиное мясо без кожи, рыба, креветки, крабы, омары, нежирная говядина, телятина, ягнятина, свинина, орехи, яйца в крутую, проросшие зерна.



Беременным женщинам нельзя использовать в пищу жидкие или сыпучие высокобелковые добавки, так как они вредны health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

