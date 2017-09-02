Что может беспокоить на восьмом месяце Опубликовано: Затруднение дыхания







Во время беременности происходит изменение в дыхательной системе матери, что обеспечивает поглощение большего количества кислорода. Но в последнем триместре беременности страдают затруднением дыхания, это происходит когда матка сдавливает легкие матери при перемещении ребенка в верхнюю часть таза. За 2—3 недели до родов наступает облегчение дыхания, так как живот опускается при перемещении ребенка к низу таза.







Как облегчить дыхание в третьем триместре беременности?



Вы сможете облегчить дыхание, если будете:



держать ровно спину и не будете горбиться;



спать в положении полулежа;



избегать значительной физической активности.







Если тяжелое дыхание сопровождается ускоренным дыханием, посинением губ и кончиков пальцев, болью в грудной клетке и ускоренным пульсом, то вам немедленно нужно позвонить на станцию скорой помощи и сообщить об этом своему врачу.







Повышенная чувствительность ребер







В третьем триместре беременности увеличивается активность ребенка. Он может сильно беспокоить своими движениями и у вас сложится впечатление, что его ножки находятся между вашими ребрами.







Как облегчить состояние матери при сильных толчках ребенка?



1. Измените положение своего тела. Сделайте упражнение «кошачья спинка».



2. Глубоко подышите, поднимая одну руку над головой, а затем сделать выдох, опуская руку. Повторите это несколько раз с каждой рукой.



3. Подождите перемещения малыша вниз таза.







Стрессовое недержание мочи







Это явление объясняется увеличенным давлением матки на мочевой пузырь, в результате которого происходит недержание мочи во время кашля, чихания, смеха.



Для профилактики недержания мочи после родов, вам стоит выполнять упражнения Кегля, укрепляющие мышцы таза.







Значительный прирост веса







Многие женщины с увеличенным приростом веса во время беременности беспокоятся о большом размере и весе ребенка, что приведет к тяжелым родам. Но известно, что прирост веса матери не означает, что ребенок родится очень крупным.







При прибавке веса матери во время беременности, составляющей 17,5—20 кг, ребенок может весить 3— 3,5 кг или даже меньше. Большой вес ребенка связан со следующими факторами:



значительный рост веса матери;



вес самой матери при рождении;



вес матери до беременности.







Узнать приблизительную массу ребенка можно при помощи ультрасонографических исследований и определении высоты дна матки.







Очень часто женщины рожают детей с большим весом естественным путем, хотя крупный ребенок, вес которого 4—4,5 кг рождается труднее. Важно, чтобы головка ребенка прошла родовой канал.







Если крупная головка ребенка спускается вниз, а шейка матки правильно раскрывается, то можно продолжать естественные роды. При отсутствии движения врач назначает окситоцин, если он не поможет, тогда необходимо делать кесарево сечение.



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