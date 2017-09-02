Отношения с мужем Опубликовано: Когда проходит первая эйфория от известия (если оно воспринято с радостью), что женщина беременна, или, наоборот, завершена пикировка «кто виноват», если беременность абсолютно внезапно сваливается на семью, может обнаружиться, что... ничего не изменилось. То есть беременность есть, она уже ощущается по всем фронтам и не почувствовать этого нельзя, а муж, который должен бы, ласково воркуя, приносить в клювике одну соломинку за другой для построения уже несколько иного семейного гнезда, совершенно не спешит этого делать. Больше того: он ведет себя так, как будто никакой беременности нет вовсе. Нет, еще хуже: он ведет себя так, как будто даже стал меньше женат... Задерживается на работе, уезжает в командировки, по-прежнему ходит в спортзал, чинит машину, собирается на рыбалку, на приглашение попить пива отказом не отвечает, а на вопросы «Что происходит?» и «В чем дело?» отвечает невразумительно.







Если беременность желанная, то такое отношение обижает, если нежеланная — заставляет женщину испытывать чувство вины и лишает сознания, что с ней происходит нечто хорошее и значимое. А поскольку еще и самочувствие подводит, то женщина может и звенящим голосом потребовать выяснения отношений раз и навсегда. В общем-то, ей хочется не так уж много: чтобы ее состояние с ней разделяли, и выражалось это в повышенной ласковости, заботе, готовности сделать то, на что раньше не хватало времени, сил, некой душевной сосредоточенности... Пусть муж соответствует ее состоянию, то есть и себя тоже признает хоть чуть-чуть беременным, чтобы было справедливо.







К сожалению, справедливо не бывает. Если женщину чувствительной и раздражительной делают гормоны, гуляющие в ее организме с невиданной силой, то мужчина может лишь на веру принимать, что с женой что-то происходит. Явные физические страдания вообще пугают, особенно если осознаешь, что в какой-то мере их причина — именно ты, а поделать теперь ничего нельзя. С другой стороны — всех тошнит. Жена не первая и не последняя. Да еще собственная мать заметит: «Да-а... Я уж тяжело ходила, но встречать мужа, лежа на диване, я себе позволить не могла». Ах, значит, должны быть внутренние ресурсы? Так и чего тогда ныть?







Даже абсолютная женская готовность к беременности встречается не так уж часто, и женщины признаются, что вообще-то они были настроены Несколько на иное, куда более поэтичное состояние. Что же говорить о мужчинах? Если их физическое состояние не меняется, а душевные порывы... Ну где вы видели душевный порыв сначала длиной в девять месяцев, а потом — на всю оставшуюся жизнь? К тому же готовность быть отцом— это одно, а мужем беременной женщины— совсем другое...







Беременная женщина вынуждена ощущать свою связь с ребенком, он — источник ее плохого состояния и в то же время нового, не знакомого ранее настроения. В ее жизни начало изменяться все. Пусть ход этих изменений нетороплив, и они пока незаметны внешне, но эти изменения необратимы — дайте только срок. Муж способен лишь смотреть и сочувствовать — в лучшем случае. В худшем же... а что хорошего в том, что каждое утро начинается с таких звуков в ванной, о которых раньше и не подозревал? А домашнее хозяйство, которое ведется теперь через пень-колоду? А красота? И еще родится ребенок, с которым и вовсе непонятно, что делать, то есть понятно — остаться в стороне не удастся health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

