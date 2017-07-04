Службові особи Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильский спецкомбінат» за відмивання коштів підприємства пішли під суд Опубликовано: Військовою прокуратурою Центрального регіону України завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт щодо службових осіб Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильский спецкомбінат» за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор вказаного підприємства та його заступник налагодили схему відмивання державних коштів.

Вони висунули вимогу директору одного з приватних товариств передати неправомірну вигоду в сумі 432 тис. грн. за перемогу цього товариства в тендерних закупівлях на поставку дизельного пального.

При цьому, підприємець для своєї «перемоги» повинен був занизити ціну пального до 17 гривень за 1 літр (ринкова 19,70 гривень) та, після перемоги, посадовці обіцяли її підвищити до 19,70 гривень за літр, а отриманий прибуток розділити.

Під час передачі півмільйонного «хабара», службових осіб держпідприємства затримано в порядку ст.208 КПК України, а суму «хабара» вилучено.

Їм інкримінується ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище ) та ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах).

За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

