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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Службові особи Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильский спецкомбінат» за відмивання коштів підприємства пішли під суд
    Опубликовано: 2017-07-04 15:04:35

    Військовою прокуратурою Центрального регіону України завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт щодо службових осіб Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильский спецкомбінат» за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
    Досудовим розслідуванням встановлено, що директор вказаного підприємства та його заступник налагодили схему відмивання державних коштів.
    Вони висунули вимогу директору одного з приватних товариств передати неправомірну вигоду в сумі 432 тис. грн. за перемогу цього товариства в тендерних закупівлях на поставку дизельного пального.
    При цьому, підприємець для своєї «перемоги» повинен був занизити ціну пального до 17 гривень за 1 літр (ринкова 19,70 гривень) та, після перемоги, посадовці обіцяли її підвищити до 19,70 гривень за літр, а отриманий прибуток розділити.
    Під час передачі півмільйонного «хабара», службових осіб держпідприємства затримано в порядку ст.208 КПК України, а суму «хабара» вилучено.
    Їм інкримінується ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище ) та ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах).
    За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
     
    Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України

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