No money – no honey: что теряет Украина без иностранных инвесторов

Украина, представляя собой уникальную совокупность промышленного, аграрного, сервисного и научного ресурса, может быть активным участником масштабных международных проектов, которые помимо наполнения бюджета вывели бы ее на уровень мировой инвестиционной площадки.

Тем не менее, сегодня инвесторы не горят желанием вкладывать свои деньги в нашу страну, а процветание получают государства, имевшие на старте развития куда более скудные ресурсные возможности.

В причинах столь неравномерного развития вместе с экспертами разбирались журналисты ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ – НЕТ ИНВЕСТИЦИЙ»

Отсутствие политической и экономической стабильности наносит удар не только по внутреннему устою Украины, но и становится отпугивающим фактором как для потенциальных, так и действующих инвесторов.

По мнению экономического эксперта Михаила Крапивко, нельзя недооценивать возможности вхождения иностранного инвестора в украинскую экономику. Именно работа зарубежных инвестиций сегодня может оказать существенную поддержку (а местами и стать решающим фактором) в решении вопросов отечественной инфраструрктуры, сельского хозяйства и др.

«Где Украине брать деньги под крупные проекты? Первый вариант – напечатать. Но напечатать можно столько, что впоследствии инфляция просто задушит все. Второй вариант – привлекать иностранные инвестиции. Когда Украина стабилизирует политическую ситуацию и продемонстрирует стабильно в пусть медленном, но росте, когда даст гарантии инвесторам относительно защиты инвестируемых средств, в страну придут люди, инвестиции. Придут те, кто хотят участия в глобальных проектах. Это инфраструктура, сельское хозяйство, которое на 80% сегодня неэффективное. А далее – потребительский рынок», - отметил Михаил Крапивко.

«УКРАИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРОПИСАНО ПОД ПРИВАТИЗАЦИЮ И УНИЧТОЖЕНИЕ ГОССОБСТВЕННОСТИ»

Политический эксперт Кирилл Огданский подчеркивает, что пропаганда перехода к приватизации, как более эффективному инструменту менеджмента крупных предприятий фактически приводит к уничтожению государственной собственности и постановку стратегически важных предприятий на грань невозможности выживания.

«Например, Павлоградский химический завод, - одно из ведущих ракетно-космических и оборонных предприятий Украины, - как госпредприятие, не может привлекать иностранные инвестиции. И это серьезное ограничение для госсобственнности. За 25 лет законодательная база в Украине была направлена на разрушение государственной собственности с точки зрения того, что государству она не нужна. Все это происходит под соусом неэффективности государства как собственника и дальнейшей приватизации предприятий для более эффективного менеджмента. И по такому пути пошли многие государства постсоветского пространства. И под этот процесс попали и стратегические направления и предприятия», - говорит эксперт.

Экономический эксперт Михаил Крапивко добавляет, что отсутствие условий и правил игры для зарубежных инвесторов привело к тому, что сегодня Украина значительно проигрывает на этом поле странам, которые достигли больших высот, имея на старте крайне скудный ресурс.

«Одежда, еда, транспортные средства – сегодня почти все это импортируется. Сегодня такая страна как Китай смогла это сделать при том, что стартовая площадка у них была ниже, чем у Украины. У них не было металлургии, машиностроения, авиастроения, и прочего», - подчеркнул он.