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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что делать, если под рукой нет автомобиля
    Опубликовано: 2017-07-03 22:36:46

    Прокат автомобиля – это востребованная и пользующаяся спросом услуга. Благодаря нашей компании вы сможете воспользоваться аренда автомобиля Киев. Большой выбор транспортных средств позволит подобрать машину для любого случая.

    Аренда авто Киев - это отличная возможность взять напрокат машину по вашим личным требованиям. В автопарке большое количество автомобилей различных марок и типов кузова. Киев – это столица Украины, город миллионник, который привлекает к себе большое количество туристов. Кроме этого, люди посещают город в деловых целях, командировках и т.д. Возможность передвигаться на личном транспорте и не зависеть от общественного передвижения значительно сокращает время и нервы. Таким образом, вы сможете сделать несколько дел – решить свои должностные обязанности, а также посмотреть достопримечательности города.

    Компания MEGARENT уже 10 лет занимает лидирующие позиции среди автомобильных фирм. Мы зарекомендовали себя как надежный перевозчик, который предлагает воспользоваться услугами по аренде авто в городе Киев и по всей Украины, кроме оккупированных территорий и Крыма.

    Мегарент разрешит такие вопросы:

    • Аренда автомобиля в личное пользование без предоставления услуг водителя

    • Аренда на краткий или длительный период

    • Прокат транспортного средства для частного использования или для фирм, предприятий

    • Почасовая аренда для проведения мероприятий с водителем

    • Сопровождение деловых встреч, иностранных делегаций, трансфер.

    Прокат авто Киев поможет организовать недорогое и комфортное передвижение по городу, взяв в прокат авто эконом-класса или выбрав для себя подходящий вариант бизнес или премиум сегмента. Также в автопарке в наличии внедорожники, а также минивэны для всей семьи или компании людей. Воспользоваться услугой брони авто лучше всего с помощью формы на сайте или воспользовавшись телефонными номерами указанными в контактах. 

    Среди других фрим подобного направления мы имеем большой автопарк, а также отличаемся индивидуальным подходом к каждому заказчику. Здесь Вы найдете автомобили от роскошного Bentley до бюджетного Daewoo. Все автомобили проходят ТО, застрахованы, исправно работают, чистые и ухоженные.

    Среди преимуществ компании также можно обозначит приемлемую цену на аренду автомобилей, а также работу квалифицированных менеджеров, которые помогут выбрать автомобиль и оформить заказ. Аренда машин Киев – это удобный и доступный способ передвижения по городу и возможность быть в необходимом месте в любое время суток. Выбрав нашу компанию, Вы непременно останетесь довольны обслуживанием!

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