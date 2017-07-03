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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украинская армия становится одной из самых мощных в регионе, - Парубий
    Опубликовано: 2017-07-03 15:30:15

    Спикер уверен в дальнейшем совершенствовании ВСУ.

    Украинская армия становится одной из самых мощных в европейском регионе. Об этом сегодня во время участия в семинаре Роуз-Рота заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

    "Фактически сегодня мы уже можем говорить, что украинская армия становится одной из самых мощных армий в регионе и я уверен и верю, что украинская армия скоро станет одной из самых мощных армий Европы", - заявил Парубий.

    Спикер отметил, что соответствующий факт является очень важным для безопасности всего европейского континента, особенно в Черноморском регионе, где агрессивные действия России стали особенно активными.

    Инф. rbc.ua

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