Из Львова вывезли половину всего мусора

К 1 июля из Львова вывезли 3265 тонн мусора.



Из Львова вывезли больше 50% твердых бытовых отходов. Об этом сообщает Львовская областная администрации по состоянию на 09:00 субботы, 1 июля.

Всего вывезли 3265 тонн мусора из 287 контейнерных площадок.

У перевозчиков есть графики уборки площадок. В ОГА обещают, что работа в усиленном режиме будет продолжаться до полного очищения контейнеров в городе и налаживания системы вывоза отходов.

23 июня Андрей Садовый согласился передать облгосадминистрации функции по вывозу мусора из города. В этот день из Львова вывезли 270 тонн мусора из почти 12 тыс тонн.

Инф. delo.ua