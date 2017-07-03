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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Из Львова вывезли половину всего мусора
    Опубликовано: 2017-07-03 13:00:45

    К 1 июля из Львова вывезли 3265 тонн мусора.
     
    Из Львова вывезли больше 50% твердых бытовых отходов. Об этом сообщает Львовская областная администрации по состоянию на 09:00 субботы, 1 июля.

    Всего вывезли 3265 тонн мусора из 287 контейнерных площадок.

    У перевозчиков есть графики уборки площадок. В ОГА обещают, что работа в усиленном режиме будет продолжаться до полного очищения контейнеров в городе и налаживания системы вывоза отходов.

    23 июня Андрей Садовый согласился передать облгосадминистрации функции по вывозу мусора из города. В этот день из Львова вывезли 270 тонн мусора из почти 12 тыс тонн.

    Инф. delo.ua

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