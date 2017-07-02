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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сокращение случаев пассивного курения в американских домах уменьшило количество случаев отита у детей
    Опубликовано: 2017-07-02 15:12:43

    Сокращение случаев пассивного курения в американских домах уменьшило количество случаев отита у детей, зафиксировали исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения /США/.

    Распространённость ушных инфекций у американских детей сократилась с введением антитабачной политики в жилых домах страны. По словам педиатров, если родители воздерживаются от курения в доме, они могут защитить своих детей от ушных болезней, наиболее распространённой причины оказания медицинской помощи в детстве.

    Пассивное курение, когда некурящий человек вдыхает дым от горящей сигареты в сочетании с дымом, выдыхаемым курильщиком, повышает уровень нездоровых частиц в воздухе, в том числе никотина и других токсинов. Доказано, что пассивное курение в детстве развивает отит, который является ведущей причиной посещения больницы среди детей в США, с годовыми оценками экономического бремени в размере 3-5 млрд. долларов. Отмечено, что добровольный отказ от курения дома среди американских семей вырос почти в два раза с 45% в 1993 году до 86% к 2006 году, скорее всего из-за повышения осведомлённости об опасности пассивного курения и сокращению числа курильщиков.

    news.gradusnik.ru

     

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