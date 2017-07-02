Растение табака возможно станет основным компонентом в вакцине против рака Опубликовано: Растение табака, которое ответственно за многие случаи возникновения рака, может помочь в лечении одной из форм этого заболевания, считают американские ученые.



Ученые использовали растение табака в качестве основного компонента для вакцины от рака. Специалисты считают, что эта вакцина могла бы помочь в лечении лимфомы. Лимфома - это онкологическое заболевание лимфатической ткани, характеризующееся увеличением лимфатических узлов и/или поражением различных внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление "опухолевых" лимфоцитов.



По мнению ученых из Стэнфордского и Калифорнийского университетов, это довольно ироничная роль для табака. Специалисты использовали компоненты растения табака в антителах для В-клеток, которые вызывают фолликулярную лимфому. Эти антитела вводили пациентам, которым недавно поставили диагноз рака, изменяя иммунную систему для атаки клеток опухоли.



В случае удачного эксперимента организм будет способен разрушить клетки лимфомы. Однако сложность состоит в том, что антитела у каждого человека уникальны, поэтому необходимо их производить за короткий срок для каждого пациента в отдельности после того, как получен диагноз.



Идея не нова, уже были попытки создания антител на основе клеток животных, но результаты были не очень успешными. Создание вакцины на основе растения табака было бы намного дешевле и безопаснее, так как клетки животных могут содержать неизвестные вирусы. На данный момент экспериментальная вакцина была испытана на небольшом количестве добровольцев на предмет побочных эффектов, поэтому эффективность в борьбе с болезнью носит пока еще сомнительный характер. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

