Беременность улучшает здоровье женщины на многие годы вперед Опубликовано: Беременность улучшает здоровье женщины на несколько десятилетий вперед, утверждают американские ученые.



Ученые из университета Ричмонда провели исследование, в котором выяснилось,что беременность способна очень благотворно влиять на здоровье женщины в будущем. О положительном влиянии беременности известно уже давно, однако то, что оно носит такой длительный характер, специалисты выяснили только сейчас, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Эксперты утверждают, что беременность делает женщину более энергичной даже через десятки лет после родов. Такой феномен объясняется тем, что во время беременности и родов в женском организме производится значительный объем гормонов, которые и предопределяют позитивные изменения в мозге.



В результате таких изменений женщины становятся более энергичными, здоровыми, у них улучшается зрение, координация движений и память. Эти позитивные изменения, по утверждению медиков, сохраняются вплоть до 80 лет.

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