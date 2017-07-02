Легкое ощущение голода делает нас счастливыми Опубликовано: Легкое ощущение голода делает человека счастливым. Ученые утверждают, что гормон грелин, отвечающий за чувство голода, которое переживается организмом, регулирует уровень адреналина (гормон стресса) в крови. Когда мы голодны, уровень грелина повышается, и он, вероятнее всего, выступает в роли антидепрессанта.



Ученые провели эксперимент на мышах. Выяснилось, что мыши со сниженным уровнем гормона грелина находятся в подавленном состоянии, и когда их бросали в воду, то они даже не пытались плыть. Грызуны не доходили до выхода из лабиринта и сторонились других мышей, помещенных в ту же клетку.



В тоже время мыши с повышенным уровнем грелина активно плавали в воде, с удовольствием исследовали новую окружающую обстановку и тяготели к общению с другими мышами, сообщили ученые. Результаты исследования были опубликованы в свежем номере журнала Nature Neuroscience.



Ученые выдвинули предположение, что позитивные реакции на ощущение голода являются защитной реакцией организма млекопитающего, который должен был в борьбе и труде добывать себе пропитание, а сейчас достаточно просто открыть холодильник. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

