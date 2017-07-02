Потейте на здоровье

Не секрет, что жители мегаполисов, которым почти ежедневно приходится ездить в общественном транспорте, недолюбливают жаркие дни. Кроме прочего и потому, что приходится сталкиваться с потеющими согражданами, что не всегда вызывает приятные ощущения.

Однако как бы неэстетично ни выглядели мокрые круги на футболке под мышками, и как бы ни пахли при этом разомлевшие от жары горожане, потеть — очень полезно для здоровья!

1. Процесс потения — своеобразный термостат нашего организма, который обеспечивает нормальную работу сердца и не дает перегреться мозгу. Если бы мы перестали потеть, организм буквально за считанные часы оказался бы в смертельной опасности! Тревога, влажность, физическая нагрузка — всё, что поднимает температуру тела выше 37 градусов, — способствует выделению пота.



2. Пот — важнейшее средство выведения шлаков из организма. Около 30% шлаков выводится через кожу. Человеческий организм «оснащен» тремя миллионами потовых желез, каждая из которых подпитывается влагой из расположенных поблизости капилляров и направляет её на поверхность кожи.



3. Количество выделяемого пота зависит от нашей конституции, строения тела и душевного состояния. Особенно важно потение во время физических нагрузок, поскольку в это время организм испытывает серьёзный перегрев. Всего за час температура тела может подняться до 41 градуса! По ходу испарения влаги, выделяемой во время потения, кожа остужается, что помогает избежать перегрева и даже смерти!

4. Немаловажную роль играет и наше физическое состояние. Человек в плохой форме во время тренировки больше напрягается, чем тренированный, поэтому выделяет больше тепла, а следовательно, и больше потеет.

5. Процесс потения совершенно необходим для нормального функционирования организма: если не будет поддерживаться оптимальная температура тела, он не будет нормально работать. В случае перегрева, клетки и мышцы не могут существовать в нормальном режиме, человек чувствует усталость и апатию, зачастую его подташнивает. В более серьёзной ситуации могут возникнуть галлюцинации, положение становится опасным для жизни.

6. Чтобы эффективно потеть, необходимо носить лёгкую одежду, которая способствует испарению пота и охлаждает. В противном случае на поверхности кожи образуется влажный слой, который снижает способность организма выделять пот и отдавать тепло. Во время пребывания во влажной и жаркой среде было бы замечательно, если бы ветерок обдувал кожу, помогая подсушить её.

7. Что лучше использовать во время тренировки: дезодорант или антиперспирант? Иными словами, что делать: избавляться от неприятного запаха или подавлять работу потовых желёз? Вопреки общепринятому мнению, пот не имеет запаха. Больше всего человек потеет под мышками и в паховой области, где пот богат белками. Это очень нравится бактериям, которые с успехом начинают размножаться. Эта комбинация и даёт резкий запах.

Для борьбы с запахом пота, возникающим во время тренировок, лучшая стратегия — либо уничтожать бактерии, либо скрывать запах пота. При этом ни в коем случае нельзя блокировать потовые железы. Если запах пота во время тренировки вас раздражает, скорее всего, оптимальным решением являются дезодоранты, а не антиперспиранты. А лучше всего помогает частое тщательное мытьё

medicus.ru