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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У женского мозга больше извилин
    Опубликовано: 2017-07-01 17:44:43

    Тот факт, что у мужчин объем мозга больше, давал повод для бесконечных шуток на тему женского ума и интеллекта, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Теперь стараниями ученых научная база под эту физиологическую особенность оказалась разрушена. Согласно последним исследованиям, меньший объем мозга у женщин компенсируется более сложной структурой. Оказывается, мозговые извилины у женщин более «извилистые», а посему возможности женского и мужского мозга по КПД не различаются. В ходе эксперимента были проанализированы снимки головного мозга 30 представителей обоих полов. Оказалось, что у женщин структура мозга отличается большей сложностью, чем у мужчин — женские извилины не только глубже, но и «извилистее».

    Кроме того, у женщин больше извилин. Эксперт из Университета во Франкфурте Айлин Лудерс считает, что структура женского мозга предполагает более высокие способности к мышлению, а также лучшую связь между нейронами. Причем такая различная по гендеру структура мозга — прямой результат эволюции человека. Дело в том, что изначально женский мозг был, грубо говоря, ограничен черепной коробкой, поэтому развитие пошло внутренним путем, за счет усложнения структуры. Также важно отметить, что серого вещества у женщин на 20% больше, а нейроны ближе расположены друг к другу. В настоящее время ученые утверждают, что умственные способности у мужчин и женщины одинаковы

    medicus.ru

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