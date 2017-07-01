Лимон оказался эффективнее презервативов

Уже двадцать лет ученые из разных стран мира ведут поиски лекарственных препаратов, способных защитить человека от заражения ВИЧ. Созданы сотни разных средств, но, к сожалению, пока ни одно из них не обладает достаточной эффективностью. Возможно, справиться с тем, что оказалось не под силу современной науке, способна природа?

Как показали исследования, проведенные австралийскими учеными из Университета Мельбурна, в качестве средства для профилактики передачи ВИЧ половым путем можно с успехом использовать… сок обычного лимона или лайма. Ученые обнаружили, что он содержит большое количество так называемых микробицидов — веществ растительного происхождения, уничтожающих патогенные микроорганизмы, — и воздействует как на бактерии, так и на вирусы, включая вирус иммунодефицита. Кроме того, он разрушает сперматозоиды и поэтому может использоваться в качестве препарата для контрацепции.

По словам исследователей, сейчас они находятся на стадии доклинических тестов нового «противовирусного контрацептива», иначе говоря, исследуют его эффекты в лабораторных условиях. Однако уже в ближайшие месяцы планируется проведение полномасштабных клинических испытаний. «Препараты на основе лимонного сока уникальны даже не своей „естественностью“, а скорее безопасностью для людей, — рассказал в интервью корреспонденту „AFP“ доктор Роджер Шорт, один из членов исследовательской группы. — Ведь большинство местных контрацептивов и препаратов, предотвращающих передачу ВИЧ половым путем, воздействуют не только на сперматозоиды и патогенные микроорганизмы, но и на клетки слизистой оболочки влагалища и кожи пениса. В результате при любых нарушениях правил их применения вероятность заражения партнеров ВИЧ не только не уменьшается, но и, напротив, возрастает — вирус попадает в кровь через микроповреждения покровных тканей. Лимонный сок лишен этого недостатка — он достаточно эффективен, чтобы уничтожить вирусы и разрушить сперматозоиды, и достаточно „мягок“, чтобы не повреждать ткани. Поэтому есть все основания считать, что нам удастся создать на его основе действительно уникальные по своей эффективности и безопасности препараты.»

medicus.ru