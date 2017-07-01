Сливочное масло: за и против

Издревле сливочное масло — продукт из разряда культовых. Но как сохранить верность традициям, когда чуть ли не весь мир отчаянно борется с холестерином и ожирением? Ведь сливочное масло и есть, по сути, жировой концентрат, исключительно богатый холестерином, пусть даже и сделанный из натуральных продуктов.



Безусловно, масло калорийно — на 1 грамм приходится 7,29 килокалории. Впрочем, калории — это энергия, сила. А в менее жирных сортах калорий меньше, например, крестьянское масло содержит только 6,6, а масло сливочное с белком — и вовсе 5,6 килокалории. Но ведь это немного лишь по сравнению с малополезными для человека жирами.



Однако не стоит выносить сливочному маслу строгий приговор. Нельзя забывать о главной ценности и даже уникальности данного продукта — о витамине А, входящем в его состав. Ни одно растительное масло не содержит этот витамин, тем более в таком количестве. 50−граммовая порция сливочного масла способна удовлетворить треть потребностей организма в витамине А.



Сливочное масло полезно не только здоровым, но и больным людям. Если у вас непорядок с пищеварением, диету стоит обязательно пополнить этим источником витамина А. Быстрее выздоравливают «смазанные маслом» больной желудок и двенадцатиперстная кишка. Целебный витамин ускоряет заживление язвочек. Страдающие хроническим холециститом, панкреатитом и желчнокаменной болезнью могут побаловать себя 15−20 граммами масла в день. Но не стоит есть больше 5−7 граммов за один присест.

Заболевания почек тоже не являются противопоказанием для сливочного масла. Полезен этот жировой продукт и при многих кожных заболеваниях. И уж совсем не обойтись без масла во время простуд, при болезнях бронхов и легких. В таких ситуациях полезно увеличить суточную дозу до 60−70 граммов. Витамин А обогатит ослабленный организм, укрепит эпителий дыхательных путей. Масло — замечательное средство и для профилактики туберкулеза, тем более для лечения этого грозного заболевания.

Так каким же сортом «лечиться», как сориентироваться в существующем многообразии? Хотя вологодское масло — самое жирное из всех сортов, в нем 82 процента жира, именно его предпочтительнее есть при болезнях желудочно-кишечного тракта. Этот же сорт масла подойдет детям, а также беременным и кормящим женщинам. Только остерегайтесь дешевых подделок. Настоящее вологодское масло в 2 раза дороже обычного. Кроме него также хороши сорта финского масла — «Валио», «Миднайт сан».

Обратите внимание и на упаковку. Масло, завернутое в фольгу, не теряет на свету свой драгоценный витамин А, чего нельзя сказать про масло в пергаменте. К тому же на свету и на открытом воздухе масло осаливается, становится тусклым и желтоватым. Не стоит использовать этот слой даже для поджаривания.

А вот обладательницам лишнего веса жирные сорта масла не принесут облегчения. Лучше купить продукт с меньшей жирностью и калорийностью, например масло «Крестьянское», «Смоленское», легкое масло «Милославское». Если без масла уж совсем не обойтись, откажитесь хотя бы от бутербродов. Кладите кусочки масла в тарелку с горячей кашей и овощным пюре, а не на хлеб. Именно в тарелку, а не на сковороду и не в кастрюлю. Это очень существенно.

А на самом деле страх перед содержащимся в масле холестерином не лишен оснований. Желательный уровень общего холестерина крови — максимум 6,2 ммоль/л. Когда этот уровень превышается, в сосудах активизируется атеросклеротический процесс. Поэтому существуют сорта масла с пониженным содержанием холестерина. Это достигается за счет добавления растительных жиров, пахты. Растительное масло при этом проходит специальную обработку. Но не всем подойдет получившийся «гибрид». Например, больные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта переносят его хуже, чем сливочное масло без добавок.

Так что если у вас в крови уже повышено содержание холестерина, желательно отказаться от какого бы то ни было сливочного масла. Замените его растительным. Ешьте жирные сорта рыбы, так как они благотворно действуют на жировой состав крови. Получены данные, что при такой диете атеросклеротические отложения в сосудах подвергаются обратному развитию, как бы тают. И, соответственно, увеличивается продолжительность жизни

medicus.ru