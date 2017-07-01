Рак вызывает вирус

Исследования американских ученых показали, что некоторые вида рака являются вирусными заболеваниями, которыми можно заразиться, вероятно, от мышей. В первую очередь, эта информация относится к такому бичу женской половины человечества, как рак груди. Ученые обнаружили таинственный вирус ММТV у 90% женщин страдающих раком молочной железы в тяжелой стадии …



История началась с лабораторных мышей, возбудителем рака груди, у которых оказался вирус. Ученым из Вашингтонского Университета пришла не свежая, но здравая мысль, что нечто подобное может происходить и у людей. Итоги исследования были опубликованы в научном журнале Cancer (Рак). В ходе эксперимента ученые обследовали пациенток, вернее, их пораженные раком ткани, из США, Австралии, Туниса и Италии.

Оказалось, что у 38 женщин из Туниса в 74% случаев в тканях был обнаружен вирус MMTV. А вот в других группах этот процент составил от 31 до 42%. Таким образом, ученые сделали вывод, согласно которому на вирус сильно влияет географическое положение. Причем, некоторые ученые высказали смелое предположение, что вирус может переноситься грызунами, которых особенно много в Северной Африке.



Вообще науке давно известно, что некоторые виды рака имеют строго вирусное происхождение, например, вирус, вызывающий появление папиллом, способствующих развитию рака матки или вирус гепатита С, провоцирующий рак печени. Уже ранние исследования показали, что между раком груди и вирусом MMTV существует связь. Например, по сообщению Spiegel ON-LINE, в Австралии в прошлом году был обнаружен вирус, подобный MMTV. Причем, из 45 австралиек вирус был найден у 19. А вот среди представительниц вьетнамского населения — только у одной из 120. В здоровых тканях вирус не был обнаружен