Симптомы ОРЗ

Симптомы ОРЗ обычно появляются лишь на 2-ые день после инфецирования, но есть виды инфекции, которые «гнездятся» в организме до 5 дней и только позже дают о для себя знать. ОРЗ у каждого протекает по-своему, течение заболевания находится в зависимости от здоровья человека и возраста.

С пришествием весны возрастает количество нездоровых наточенными респираторными болезнями. Почему конкретно в этот период года? Все очень просто: влажность воздуха увеличивается, а мокроватый воздух стремительно охлаждается и люди со слабеньким здоровьем мучаются больше всего.

Симптомы ОРЗ обычно появляются лишь на 2-ые день после инфецирования, но есть виды инфекции, которые «гнездятся» в организме до 5 дней и только позже дают о для себя знать. ОРЗ у каждого протекает по-своему, течение заболевания находится в зависимости от здоровья человека и возраста. Люди старшего поколения, обычно, болезнь переносят ужаснее. Необходимо подчеркнуть, что различают четыре формы развития заболевания: легкая, средней тяжести, томная и самая ненужная форма - гипертоксическая. Симптомы ОРЗ зависят от формы развития заболевания.

В большинстве случаев симптоматика начинается с возникновения мигрени. Нездоровой ощущает слабость в протяжении нескольких часов. Через некое время возникает боль в горле, увеличивается температура тела, время от времени хворого лихорадит. Если болезнь развивается далее, возникает сухой кашель (он появляется в связи с поражением трахей, что сопровождается болью в области груди). Схожий период может продолжаться до 3-х дней, если он подольше, болезнь протекает тяжелее.

Дальше возникает «влажный» кашель, он сопровождается обильным отделением слизи, глаза слезоточат, нездоровой очень потеет, у него сильный насморк, слабость и недомогание. В таком случае постельный режим обязателен. Если не появляются отягощения, подобные симптомы ОРЗ могут длиться в течение 5 дней.

Если гласить об общих симптомах, то можно выделить последующие:

- завышенная температура тела (38°С и выше);

- общая слабость, боль в голове и недомогание;

- першение в горле.

В неких томных случаях симптомы ОРЗ у взрослых появляются в последующем виде: начинает очень болеть животик, у хворого начинается понос и тошнота, время от времени рвота. Очень нередко такие симптомы сбивают с толку и иногда нездоровому ставят неверный диагноз, связывая это с болезнями пищеварительной системы.

health.sumy.ua