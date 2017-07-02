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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Паховая грыжа: причины, симптомы, лечение
    Опубликовано: 2017-07-02 08:04:51

    Выпуклость в межмышечную клетчатку либо под кожу пристеночного листка брюшины совместно с внутренностями через недостаток мышечного слоя брюшной стены именуется грыжей. Грыжевое выпуклость, обычно, повсевременно возрастает в размерах. Самое суровое и распространенные отягощение – ущемление грыжи.

    Выпуклость в межмышечную клетчатку либо под кожу пристеночного листка брюшины совместно с внутренностями через недостаток мышечного слоя брюшной стены именуется грыжей. Грыжевое выпуклость, обычно, повсевременно возрастает в размерах. Самое суровое и распространенные отягощение - ущемление грыжи, которое происходит вследствие скачка давления снутри брюшины, резкого сокращения мускул, которые окружают выпуклость, также при большенном скоплении каловых масс и газов.

    Существует несколько типов грыж, которые принято делить по месту их локализации. Грыжи бывают паховые, пупочные, грыжа белоснежной полосы животика, бедренные, послеоперационные (вентральные) и диафрагмальные. Паховая грыжа находится конкретно в паховом канале, бедренная - повдоль огромных сосудов внутренней стороны ноги. Пупочная грыжа проходит через место выхода сосудов и пупочное кольцо. Диафрагмальная грыжа проходит через отверстие диафрагмы, а брюшная - через мышечные слои животика.

    Основной предпосылкой появления грыж считается низкая упругость стен брюшной полости, ведущая к возникновению недостатка. К факторам риска, которыми может быть спровоцирована паховая грыжа, относятся состояния, увеличивающие давление снутри брюшины, также нагрузку на брюшную стену. К ним относятся: ожирение, приобретенный кашель, необходимость напрягаться при дефекации либо мочеиспускании, поднятие тяжестей, беременность, нередкое насыщенное чихание, ослабленная с рождения брюшная стена. Паховая грыжа еще пореже встречается у дам, чем у парней, паховые грыжевые выпячивания составляют 80-90 % всех случаев образования грыж.

    Главные признаки паховой грыжи - это выпуклость в области появления грыжи, в особенности в момент физического усилия, при вертикальном положении тела, также точное обозначение грыжевых ворот при пальпации. Нездоровых тревожат болевые чувства в области грыжи и животика, неудобство при ходьбе, и диспепсические явления.

    Диагностика паховых грыж сводится к обследованию хворого в вертикальном положении, для формирования представления об асимметрии паховых областей. Если есть выпячивания брюшной стены, определяется размер и форма грыжи, также ее смесь.

    Для профилактики развития осложнений, во избежание рецидивов в послеоперационный период, также для обеспечения локальной компрессии участка грыжевого выпячивания применяется бандаж для паховой грыжи.

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