Демодекс: симптомы заболевания, вызываемого этим клещом

Демодекоз представляет собой болезнь из группы акариазов – это заболевания, вызываемые разными видами клещей. Его возбудитель – микроскопичный (размером до 0,5 мм) клещ железница угревая - демодекс. Симптомы демодекоза довольно неприятны: зуд и покраснение краев век и кожи лица, возникновение угревой сыпи, выпадение ресниц и т. д.

Демодекозом можно захворать фактически в любом возрасте. Так именуемый условно-патогенный клещ демодекс (исцеление вызванных им болезней часто продолжается годами) поражает сальные железы и волосяные фолликулы. Он может жить на коже в протяжении многих лет и никак себя не проявлять (при исследовании находится более чем у 90 процентов людей).

Толчком к развитию демодекоза часто является ослабление иммунитета вследствие заразных болезней или стрессов. Понятно также, что клинические проявления заболевания кожи, вызванного клещом демодекс (симптомы его отлично известны), почаще наблюдаются у лиц с эндокринными патологиями, нарушением обмена веществ и приобретенными болезнями ЖКТ. Не считая того, известны случаи, когда демодекоз развивался после использования косметикой с гормональными добавками. Все эти причины делают подходящие условия для роста количества паразитов и, как следствие, появления зуда и высыпаний. Соответственный диагноз ставится на основании микроскопичного исследования соскоба кожи: при таком увеличении клещи отлично видны.

Сильный зуд век, более выраженный в вечерние часы, и чувство тяжести в их, покраснение и затяжное воспаление краев век (блефарит), также возникновение на их налета и наличие слизистого отделяемого из глаз тоже дают основание заподозрить болезнь, вызванную клещом демодекс. Симптомы демодекоза на веках обычно приметны уже при первичном осмотре. В данном случае для конечной диагностики берут несколько ресниц, которые изучат под микроскопом. Для кожной формы демодекоза свойственна определенная локализация высыпаний. Как правило это так именуемый «треугольник демодекса», ограниченный носогубными складками и подбородком. При запущенной форме заболевания сыпь распространяется на грудь, а время от времени - и на спину.

Внешний облик высыпаний может несколько отличаться. Так, при пустулезной форме демодекоза на коже возникают гнойнички, при папулезной - ярко-красные прыщи, а для эритематозной формы типично покраснение кожи. Часто наблюдается и комбинированная форма - при ней отмечается сходу некоторое количество видов высыпаний, соответствующих для поражения кожи клещом демодекс. Симптомы заболевания в данном случае в особенности томные. Значительно осложнить течение заболевания могут пробы без помощи других выжать нарывы либо прыщи. Делать этого ни при каких обстоятельствах нельзя, потому что демодекс таким макаром только разносится далее по коже.

При продолжительном течении заболевания кожа покрывается холмами и приобретает красный колер. Дифференциальная диагностика демодекоза проводится сначала с угревой сыпью (акне), также с розацеа - приобретенным болезнью, в базе которого, как подразумевается, лежит завышенная чувствительность маленьких сосудов кожи лица к наружным воздействиям. Сложность состоит в том, что все данные заболевания часто протекают сразу. Косвенно подтверждают наличие клеща демодекс симптомы, соответствующие конкретно для демодекоза: зуд ушных раковин, чувство щекотания на коже. При продолжительном, долголетнем течении заболевания может также деформироваться форма носа - это отягощение носит заглавие ринофимы.

Следует осознавать: демодекоз, симптомы которого обычно ярко выражены, непременно просит соответственного исцеления. Оно должно быть всеохватывающим, ведь болезнь в большинстве случаев развивается у лиц с ослабленным иммунитетом - означает, без его укрепления достигнуть стойкой ремиссии будет проблематично. Нужно также пролечить имеющиеся приобретенные заболевания ЖКТ. Случаи самопроизвольного исцеления от этой заболевания, к огорчению, неопознаны. Но, в точности выполняя все докторские советы, достигнуть стойкого улучшения полностью реально.

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