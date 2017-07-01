Появилось сильное сердцебиение: что делать и как успокоить сердце

Наверняка, каждый взрослый человек в определенные периоды собственной жизни чувствовал усиленное сердцебиение. Необходимо отметить, что чувства эти не из приятных. При всем этом появляется ужас, увеличивающий скачки сердца еще более, становится тяжело вздохнуть, возникает головокружение, кидает в прохладный пот и появляется тошнота. Давайте разберемся, как успокоить растревоженное сердечко, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Есть такая именитая песня о сердечко, которому не охото покоя, и в жизни конкретно так и происходит. Совсем в один момент, в самый внезапный момент сердечко может начать отчаянно колотиться. Количество ударов нереально сосчитать, так они быстры. В такие минутки непроизвольно накатывает волна ужаса, тело покрывается прохладным позже, к горлу подходит комок и становится тяжело дышать. Ужасное чувство, от которого необходимо избавляться, да так, чтоб оно никогда уже нас не побеспокоило. В медицине - тахикардия, а в народе - просто сильное сердцебиение. Что делать и как можно совладать с этой неувязкой?

Если началось усиленное сердцебиение, сначала стоит успокоиться, сесть либо прилечь. Можно сказать, что это определенный сигнал организма о том, что ему просто нужен отдых. Также стоит испытать применить вагусный метод, который выражается во включении контроля (стимулировании вагусного нерва). Для этого нужно сделать сильный вдох и попытаться протолкнуть воздух как можно поглубже в себя. Массажируя сонную артерию, также можно унять сильное сердцебиение. Что делать, если человек не умеет делать схожий массаж? Обратиться за советом к спецу. Он непременно скажет, с какой силой нужно жать на артерию и покажет нужные точки. Она массируется понизу, под челюстью, и в месте соединения ее с шейной артерией.

Можно использовать рефлекс погружения. Для этого нужно набрать прохладную воду в таз и опустить в нее лицо на минуту-две. Таковой рефлекс отлично работает у млекопитающих, производящих погружения на гигантскую глубину, в прохладные слои воды, при всем этом у их автоматическим образом замедляется сердцебиение. Испробуйте на для себя этот природный метод защиты сердца и мозга.

Если вы злоупотребляете кофе, крепким чаем либо, что еще ужаснее, спиртными напитками, тогда просто безизбежно нередкое и сильное сердцебиение. Что делать в этих случаях? Наилучшим решением будет полное исключение либо суровое ограничение в употреблении этих веществ. Те же советы относятся к шоколаду, коле и другим видам стимуляторов организма, самым страшным образом действующих на работу сердца. Усиленное сердцебиение может стать следствием разных стрессов и отвратительного питания. Курение - это тоже одна из суровых обстоятельств, по которой может появиться сильное сердцебиение.

Что делать для того, чтоб предупредить возможность этого небезопасного и противного состояния? Нужно употреблять не только лишь смачную, да и здоровую пищу. Есть как можно меньше сладостей, не пить газ-воду, соблюдать соответственный режим. Не наедаться один раз в денек, а делить приемы еды на пару раз, для того, чтоб не перегружать сердечко. Для укрепления сердечной мускулы можно заняться бегом, гимнастикой, делать утреннюю разминку. Пытайтесь не поддаваться стрессам и чаще расслабляться. Придя домой после томного денька, можно включить приятную размеренную музыку и просто расслабиться. Поверьте, это будет наилучшим лекарством.

Неизменный стресс, спешка и резвый темп современной жизни - вот предпосылки, следствием которых становится усиленное сердцебиение. Принимайте магний - это наилучший заступник "мотора" организма, который, как досадно бы это не звучало, не нескончаемый. Он содействует сердечным расслаблениям и сокращениям и делает главный "мотор" крепким.

Если сердцебиение завышенное, можно обратиться и к народной медицине. Каждый раз, как сердечко начинает ускорять собственный темп, принимайте травяной настой, приготовленный заранее. Нужно в равных частях заварить пустырник, тмин, семечки фенхеля и валериану. Можно пить его и в профилактических целях. Побольше отдыхайте и сберегайте свое неспокойное и единственное сердечко, раз оно попросило о помощи - означает необходимо ему ее оказать.

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