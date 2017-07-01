Частый стул ребенка: норма или патология

Нередкий стул у малыша может вызывать уйму опасений у его родителей. В неких случаях беспокоятся предки совершенно зря, т.к. многие особенности стула малеханького малыша обуславливаются работой желудочно-кишечного тракта, которая еще не нормализовалась стопроцентно.

Хоть какому родителю отлично понятно, какие волнения может вызывать стул их малыша. Ведь по сути, анализируя опорожнения малыша, можно делать некие выводы о состоянии его здоровья. Но не так изредка выводы, которые делают предки, совершенно не соответствуют реальности. Так, к примеру, они нашли у малыша очень редчайший либо напротив нередкий стул и «подняли панику», хотя поводов для беспокойства может и совсем не быть. Конкретно для того, чтоб взрослые зря не беспокоились о собственных детях, в этой статье подвергнутся рассмотрению главные особенности детского стула.

Сначала, нужно сказать, что зависимо от метода вскармливания может различаться частота опорожнения. Так, у малыша, которого подкармливают грудью, будет более нередкий стул, чем у того, кто находится на искусственном вскармливании. При всем этом от консистенций стул будет более плотным и густым, а от молока - более водянистый и кашеобразный. Цвет фекалий может быть разным: от желто-коричневого до зеленоватого. При этом и то и это считается нормой. С мед точки зрения это разъясняется тем, что желчный пузырь выделяет два пигмента, которые окрашивают кал: биливердин и билирубин. 1-ый из их, пропитывая фекалии, присваивает им зеленоватую расцветку, а 2-ой - коричневую. Потому, если у малыша очень нередкий стул, то он не всегда успевает окрашиваться в карий цвет. Обосновано это тем, что в маленький просвет времени может прореагировать только 1-ый пигмент, что и приводит к зеленоватому цвету.

Редчайшее опорожнение стращает и настораживает родителей более, чем нередкий стул у малыша. Хотя и в данном случае есть свои особенности. Для того чтоб ситуация с количеством дефекаций была более понятной, необходимо подчеркнуть, что нередкий стул обоснован тем, что желудочно-кишечный тракт малыша в 1-ые месяцы жизни еще плохо приспособлен к приему еды, также у малыша плохо усваивается получаемая пища. Потому, если ваше «чадо» опорожняется пореже неких других малышей в его возрасте, это может свидетельствовать о наилучшем усвоении еды. Предпосылкой более редчайших дефекаций может быть к тому же тот факт, что ребенок еще пока не научился управлять своим кишечным трактом. Потому если стул проходит часто хотя бы один раз в трое суток, то такое состояние можно считать нормой. При всем этом ни при каких обстоятельствах не следует давать слабительные средства, делать клизмы либо просто «помогать» ребенку градусником либо мылом. Принимая эти меры, вы сможете еще более ухудшить положение, потому что просто лишаете малыша способности научиться держать под контролем работу кишечного тракта. Не считая того, слабительные вещества могут нанести ущерб организму и вызывать привыкание, т.е. в предстоящем малыш и совсем не сумеет опорожняться без помощи других.

Вообщем, характеризуя состояние здоровья малыша принципиально уделять свое внимание не на его стул в отдельности, а на общее состояние. Так, к примеру, если малыш ведет себя как обычно, полностью счастлив и доволен, не привередничает, отлично ест и дремлет, то поводов для беспокойства нет. Если же его самочувствие усугубилось, то следует задуматься над причинами и может быть обратиться к доктору. Например, если живот ребеночка малость «вздут», при всем этом он рыдает и дергает ножками, то это, вероятнее всего, свидетельствует о скоплении газов в кишечном тракте малыша. В таком случае ребенку нужно помогать и вызывать стул. Это поспособствует отхождению газов, после этого кроха сразу успокоится.

Пристально следует отнестись к состоянию малыша, если у него нередкий водянистый стул. При всем этом идет речь не о жидковатой кашице, которая может быть просто у малыша находящегося на чистом грудном вскармливании. Принимать некие меры следует только в этом случае, когда малыш какает очень водянистой струйкой (по смеси она фактически, как вода), т.к. это может очень стремительно привести к обезвоживанию детского организма. В таковой ситуации ребенку можно давать некие закрепляющие продукты: рисовый отвар, грушевый сок, банановое пюре, морковный суп.

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