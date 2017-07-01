Мокнущая экзема: что делать

Экзема является кожным воспалительным болезнью, которое незаразно и носит приобретенный нрав. Очень нередко носит наследный нрав.

Характеризуется болезнь зудом и высыпаниями на коже с периодами ремиссии и обострения. Другим заглавием экземы является мокнущий лишай. Мокнущая экзема достаточно всераспространена посреди взрослого населения. Различают острую и приобретенную форму течения заболевания. При разных видах экземы симптоматика идентична: покраснение кожных покровов, отечность, возникновение пузырьков, мокнутие, шелушение, возникновение трещинок и пятен на коже, геморрагические и серозные корочки, сильный зуд.

Мокнущая экзема имеет в базе нарушения иммунной системы, которые приводят к аллергической реакции замедленного типа. Более необходимыми являются психосоматические причины, такие как нарушения функций пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Мокнущая экзема появляется также вследствие наследной расположенности и наружных раздражителей. Часто экзема развивается у малышей, которые хворают диатезом и астмой. Расположенность к заболеванию, обычно, сохраняется в течение всей жизни. Болезнь может проявляться как аллергическая реакция на пищевые продукты, пыльцу растений, пыль, медикаменты и красители, стиральные порошки.

Осложнением может являться присоединение зараз и грибковых компонент. Постановка диагноза основывается на анамнезе и медицинской картине такового заболевания, как мокнущая экзема. Исцеление заболевания проводится комплексно и ориентировано, сначала, на устранение предпосылки, спровоцировавшей развитие процесса. Терапия имеет целью устранение нейроэндокринных и невротических расстройств, обострения приобретенных заболеваний. Гипоаллергенная диета дает отличные результаты при таком заболевании, как влажная экзема. Исцеление включает гипосенсибилизирующую терапию, прием тиосульфата натрия, глюконата и хлорида кальция, сульфата магния. При более томных формах мокнущей экземы рекомендованы кортикостероидные гормональные препараты. Положительный результат дает прием антигистаминов - пипольфена, димедрола, тавегила, перитола, телфаста, кларотадина.

Мокнущая экзема в острой форме лечится гемодезом, витаминами группы В и мочегонными продуктами. Приметное улучшение наступает после приема имуннокорректоров - декариса, тималина, диуцифона, пентоксила. Внешнее исцеление заключается в применении примочек с борной кислотой, димексидом, нитратом серебра. Кожу обрабатывают салициловой мазью, жидкостью Кастеллани, мазью Вилькинсона, целестодермом, лоринденом С.

Во время обострений рекомендовано свести к минимуму контакт с водой и бытовой химией. Кожу рук нужно смазывать кремом, делать работы, связанные с хим субстанциями необходимо исключительно в перчатках.

Кормление грудью новорожденных, страдающих экземой, необходимо в неотклонимом порядке согласовывать с педиатром. При всем этом малыша нельзя туго пеленать и укутывать. При мокнущей экземе очень полезны долгие прогулки на свежайшем воздухе. Дерматологи советуют воспользоваться одежкой из натуральных тканей. Ногти нужно кропотливо подстригать, чтоб избежать расчесов, травмирования кожи и развития гнойничков. В ванну для купания малыша можно добавлять отвары вереницы и ромашки, отруби, экстракт березовых почек.

Болезнь имеет наследный нрав, потому во время беременности будущим матерям рекомендуется исключить такие продукты как яичка, цитрусовые, копчености и шоколад. При заболевании мокнущей экземой следует держать в голове, что от деяния прямых солнечных лучей состояние хворого усугубляется, потому пораженные участки необходимо беречь от воздействия солнечных лучей. Загар полезен исключительно в период излечения, тогда кожа приходит в обычное состояние.

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