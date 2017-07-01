Лимфаденит шейный: что делать

Лимфаденит шейный очень изредка появляется как самостоятельное болезнь, почаще он возникает второстепенно, вследствие распространения воспалительного процесса.

Шейным лимфаденитом именуют воспаление регионарных лимфатических узлов, расположенных на шейке, которое появляется в итоге их инфицирования разными микробами. Зараза просачивается в лимфоузел по лимфатическим путям от основного воспалительного очага. Лимфаденит шейный очень изредка появляется как самостоятельное болезнь, почаще он возникает второстепенно, вследствие распространения воспалительного процесса.

Лимфаденит шейный считается полиэтиологенным болезнью, другими словами к его появлению может привести неограниченное количество обстоятельств. Возбудителем заболевания являются бактерии: стафилококк, туберкулезная палочка либо стрептококк. Согласно мед статистическим данным более всераспространенным фактором, провоцирующим болезнь, является воспалительный процесс, который развивается в итоге осложненных зубов, разрушенных кариесом. Очень нередко лимфаденит шейный появляется в итоге других болезней ротовой полости, носа, уха и гортани. К примеру, это может быть стоматит, ринит, гнойный отит, гингивит, фарингит, тонзиллит и гнойная ангина. Также спровоцировать развитие данного заболевания могут воспалительные процессы на коже головы, шейки и лица, такие как: фурункул, абсцесс и карбункул. Лимфаденит шейный у малышей всегда аккомпанирует скарлатину, а у взрослых - сифилис.

Болезнь на исходной стадии не имеет броской медицинской картины. Но, зависимо от нрава течения заболевания, клиника приобретает выраженность. Лимфаденит шейный бывает острым либо приобретенным.

Острый воспалительный процесс начинается с тупой боли, локализующейся в месте пораженного узла, и ограничением подвижности шейки. Сами лимфатические узлы растут, а при надавливании на их отмечаются болезненные чувства. Если впору проведено правильное исцеление, то все симптомы исчезают через несколько недель. А в запущенных случаях в области узла создается инфильтрат. Общее самочувствие хворого существенно усугубляется. Возникают: сильные боли в шейном отделе, завышенная температура, недомогание, утрата аппетита. Спустя некоторое количество дней на месте инфильтрата создается свищ, через который наружу выходит гной. При таком течении заболевания требуется долгое и насыщенное исцеление.

Приобретенный лимфаденит шейный развивается после того, как стихает острая стадия и характеризуется неизменным повышением лимфатических узлов (они не болезненны). Общее самочувствие остается в границах нормы. Если в организме находится зараза, которая временами штурмует узел, то существует возможность образования нового инфильтрата, а потом свища рядом с предшествующим.

Если у человека развился лимфаденит шейный, исцеление следует начинать с устранения основной предпосылки. К примеру, удалить зуб, вылечить стоматит, ангину, тонзиллит. При острой форме течения заболевания доктор назначает нездоровому бактерицидную терапию и физиопроцедуры. На область пораженного узла можно прикладывать сухое тепло: компрессы и грелки. Непременно нездоровому назначаются антивосполительные, иммуностимулирующие и антивирусные препараты. Если же у человека развился острый лимфаденит с образованием инфильтратов и свищей, то ему показана немедленная перевозка в клинику. В поликлинике, обычно, вскрывают абсцесс, промывают веществом лекарств и дренируют.

Если нездоровой вовремя не обратится за помощью, то появляется риск возникновения осложнений, таких как: тромбофлебит, метастазы гнойной инфекции, сепсис, некроз.

Профилактика развития осложнений шейного лимфаденита заключается в поддержании неизменной чистоты тела, своевременном воззвании за квалифицированной помощью, соблюдении советов и выполнении предназначений доктора.

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