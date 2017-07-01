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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как быстро понизить давление
    Опубликовано: 2017-07-01 12:44:42

    В статье даются советы, как стремительно снизить давление без внедрения фармацевтических препаратов. Это поможет не только лишь понизить давление, да и приостановить развитие гипертонии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Физическое напряжение и чувственный стресс принуждают сокращаться мускулы и мешают прохождению крови. Нервная система начинает работать в усиленном режиме, повышая вязкость крови и частоту сердцебиения, это является для сердечнососудистой системы дополнительной нагрузкой. У здорового человека после прекращения деяния провоцирующих причин давление очень стремительно ворачивается к норме. Если такового не происходит, то это гласит о развитии гипертонии. Тогда появляется вопрос: как стремительно снизить давление и поддерживать его в норме.

    Сначала нужно направить внимание на свое питание. Необходимо отрешиться от потребления жирных блюд и уменьшить количество соли в рационе, это существенно улучшает состояние при гипертонии. Не считая правильного питания для понижения давления во время приступов гипертонии можно посоветовать таковой испытанный метод, как расслабление.

    Самым резвым методом к расслаблению является медитация. Она может выполняться в различных позах, но от этого не изменяется ее сущность: глубочайшее постоянное дыхание, размеренная поза и наибольшее сосредоточение на тех видах и мемуарах, которые принесут вам успокоение и облегчение. Правильное спокойное дыхание уже само по себе есть медитация. Это помогает знать, как снизить высочайшее давление. При правильном дыхании начинается завышенное усвоение организмом кислорода, это улучшает циркуляцию крови и снимает нагрузку с сердца.

    Научиться правильному дыханию поможет последующее упражнение. Необходимо лечь на спину, ноги согнуть в коленях, голову положить на твердую подушку. Необходимо закрыть глаза и вообразить на уровне мыслей полную мглу либо хоть какой из нравящихся вам черных цветов. Следует медлительно дышать, и сделать 30 глубочайших и длинноватых вдохов и выдохов. Всякий раз необходимо вдыхать на 4 счета, потом задержать дыхание на мгновение и выдыхать на 6 счетов. Следует равномерно наращивать длительность вдоха и выдоха, пока не получится вдыхать на 10 счетов, а выдыхать на 14 счетов.

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