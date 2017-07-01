Сосудистая деменция: проблемы пожилого и старческого возраста

Сосудистая деменция, по определению – это существенное ухудшение умственных возможностей, вызывающих дезадаптацию человека в ежедневной жизни. Потому разумеется, что она приводит к значительному ухудшению свойства жизни этих людей. Предпосылки, симптомы и исцеление сосудистой деменции.

Деменция - одна из самых животрепещущих заморочек современной психиатрии и неврологии. Ее значимость обоснована значимым ростом числа лиц старый и старческой категорий возраста, посреди которых в особенности велика распространенность заболевания.

Сосудистая деменция,по определению - это существенное ухудшение когнитивных (умственных) возможностей, вызывающих дезадаптацию человека в ежедневной жизни. Потому разумеется, что она приводит к значительному ухудшению свойства жизни этих людей. К тому же, смертность посреди таких пациентов выше средней смертности в категории людей приклонного возраста.

Сосудистая деменция: предпосылки появления

Сосудистая деменция появляется из-за отмирания клеток под корой мозга, которые недостаточно снабжаются питательными субстанциями и кислородом. Процесс происходит в итоге закупорки в белоснежном веществе мозга маленьких кровеносных сосудов, отчего в нем усугубляется кровообращение. Питательные вещества и кислород в конечном итоге не добиваются клеток и нейронов, и это приводит к понижению интеллектуальных возможностей. Четкой предпосылки заболевания не выявлено, но известны причины, имеющие значение в его появлении: высочайшее (либо очень низкое) давление крови, что нарушает обычное кровоснабжение мозга, закупорка кровеносных сосудов, диабет, курение, сердечно-сосудистые заболевания.

Сосудистая деменция: симптомы

Развитие деменции является нередким осложнением вследствие перенесенного инфаркта. Главные ее проявления выражаются в последующем:

понижении памяти;

нарушении речи;

дилеммах с логическим мышлением,

депрессии и апатии;

дезориентации;

паранойе;

трудности при глотании и беспомощности в конечностях;

бездеятельности;

нарушении координации.

Сосудистая деменция: исцеление

Стандартных способов терапии заболевания не существует, но может быть облегчение симптомов и уменьшение причин риска, которые замедлят развитие заболевания и повысят состояние жизни пациента. Прогрессирование заболевания можно даже приостановить, если суметь убрать причины риска. К примеру, для предотвращения инсультов и инфарктов докторы прописывают препараты, контролирующие холестерин и кровяное давление. Фармацевтическими средствами может быть держать под контролем сердечную аритмию либо предупредить тромбообразование.

Большое значение отводится профилактике сосудистой деменции: нужно часто инспектировать уровень холестерина (приблизительно 1 раз в год), часто определять давление крови и принимать конструктивные меры как в случаях с завышенным, так и очень низком показателями. Рекомендуется соблюдать диету и употреблять меньше соли и жиров, отрешиться от курения и алкоголя.

Сенильная деменция

Сенильная деменция - это прогрессирующее полное полоумие. Начало заболевания, обычно, неспешное, малозаметное, напоминающее личностные сдвиги, соответствующие при естественном старении, но, в отличие от их, более выраженные, утрированные и стремительно прогрессирующие. Нездоровым, в этом период, свойствены скупость, черствость, собирательство ненадобных старенькых вещей, карикатурный эгоцентризм. Пропадают былые интересы и увлечения, преобладает угрюмое и раздражительное настроение, неумеренно усиливается аппетит, растормаживаются естественные био потребности. Такие патологические конфигурации личности типичны для старческого полоумия.

Дальше может выявляться амнезия, приводящая к дезориентации во времени и окружающей обстановке. Позже наступает расстройство ориентировки в своей личности, когда пациенты не выяснят в зеркале собственного отражения. Память пропадает так, что они не помнят собственного имени, малышей, собственный возраст, профессию, где живут. Речь расстраивается, превращаясь в глупую трепотню. Нездоровых побеждают мемуары о юности, молодости и все происходящее вокруг они начинают принимать и оценивать в этом ракурсе. Могут в это время уйти из дому и не отыскать дороги назад, могут совершать поджоги жилища, его затопление и другие неадекватные поступки.

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