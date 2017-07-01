Внезапный и опасный анафилактический шок

Мужчину ужалила пчела – и через пару минут он был мертв. Даме дали лечущее средство, призванное сделать лучше ее состояние, но оно оказалось для нее роковым. Мальчишка съел бутерброд с арахисовым маслом – и это был его последний в жизни завтрак. Причина всех этих невыдуманных, а полностью реальных трагедий – анафилактический шок. Перед этим явлением некие испытывают благоговейный кошмар, практически суеверный ужас – уж больно безопасными и невинными кажутся предпосылки, повлекшие настолько тяжкие последствия.

Мужчину ужалила пчела - и через пару минут он был мертв. Даме дали лечущее средство, призванное сделать лучше ее состояние, но оно оказалось для нее роковым. Мальчишка съел бутерброд с арахисовым маслом - и это был его последний в жизни завтрак. Причина всех этих невыдуманных, а полностью реальных трагедий - анафилактический шок. Перед этим явлением некие испытывают благоговейный кошмар, практически суеверный ужас - уж больно безопасными и невинными кажутся предпосылки, повлекшие настолько тяжкие последствия. В то же время этот процесс отлично исследован, и в арсенале докторов имеются все нужные приемы и препараты, дозволяющие свести до минимума возможность смертельного финала. Главное, чтоб помощь была оказана безотложно.

Анафилактический шок - это острая форма аллергической реакции, для которой типично моментальное развитие томных нарушений деятельности органов кровообращения и дыхания, обмена веществ и центральной нервной системы. Иммунная система людей, подверженных анафилаксии (аллергическим приступам), очень бурно реагирует на некий определенный аллергент, и практически за считанные минутки весь организм оказывается окутан шоковым состоянием. Учащается сердцебиение, кожные покровы белеют, на их возникает сыпь, человек испытывает острую дыхательную дефицитность, наступает утрата сознания. Если впору не оказать помощь, в 10-20 процентах случаев анафилаксия приводит к смертельному финалу.

Существует четыре степени тяжести реакции. При первой анафилактический шок продолжается от нескольких минут до пары часиков, при всем этом наблюдается боль в голове, зуд, тахикардия, одышка и слабость. Средняя степень тяжести характеризуется уже отеком Квинке, аритмией, снижением давления, тошнотой и рвотой. При третьей - тяжеленной стадии - развивается острая сердечно-сосудистая дефицитность, прерывается дыхание, часто происходит утрата сознания. Очень томная степень - это уже секундное развитие коллапса, угрожающего жизни хворого, коматозного состояния либо остановки сердца.

В особенности нередко анафилактический шок является реакцией на фармацевтический продукт. В большинстве случаев это бывают лекарства пенициллинового ряда, новокаин, стрептомицин, витамин В, некие белковые препараты, вакцины, антисептики и даже обыденный анальгин. 2-ая по «популярности» причина - укусы жалящих насекомых, таких как пчелы и осы. Аллергентом в данном случае выступает их яд. Часто анафилактический шок также происходит при употреблении различных пищевых товаров. Для одних аллергиков опасность представляет рыба, для других - яичка, для третьих - продукты из молока, для четвертых - арахис и бобовые.

Есть и довольно редчайшие виды аллергии. Так, у неких людей анафилактический шок может быть вызван контактом с изделиями из латекса. Время от времени предпосылкой приступа выступают даже физические причины - известна холодовая аллергия, при которой признаки анафилаксии наступают в итоге переохлаждения.

Очевидно, сама жизнь учит аллергиков мерам предосторожности, и они стараются избежать небезопасных контактов. Кстати, анафилактический шок у малышей бывает достаточно изредка, как будто судьба дает им возможность набраться актуального опыта, до того как подвергать томным испытаниям. Предвестником будущей восприимчивости к аллергентам у детей может быть крапивница - кожная сыпь. Потом предки уже знают о завышенной чувствительности организма собственного малыша и учат его определенным правилам, с которыми он будет жить далее.

С учетом той скорости, с какой развивается анафилактический шок, полезно уметь оказать неотложную помощь, в особенности если анафилаксии подвержен кто-то из родных, близких, коллег по работе. Сначала, нужно экстренно закончить контакт с аллергентом; в случае укуса насекомого - удалить нажимало, наложить жгут поблизости места поражения, применить остывание водой либо льдом. Сразу необходимо вызвать скорую, а до ее приезда попытаться удержать пораженного в сознании, разговаривая с ним. Может быть, пригодятся способности искусственного дыхания пострадавшему и непрямого массажа сердца. Предстоящее сделают врачи - отчасти на месте, а после стабилизации состояния - уже в критериях стационара.

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