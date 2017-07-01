ДНК человека на 97% аналогична ДНК орангутана Опубликовано: Новое генетическое исследование, результаты которого опубликованы журналом Genome Research, подтвердило: орангутаны ближе к людям, чем предполагалось ранее. Впервые составленная схема генетического кода орангутана показала, что на 97% его цепочка ДНК аналогична человеческой, сообщает The Daily Mail.



Хотя это значит, что "рыжеволосые" обезьяны менее тесно связаны с нами, чем шимпанзе, у которых 99% ДНК идентичны ДНК человека, некоторые участки генома орангутана ближе к человеку, чем к шимпанзе, выяснила международная команда исследователей. Генетики надеются, что их находка поможет сохранить этот вид, оказавшийся под угрозой исчезновения из-за массовой вырубки лесов.



В ходе исследования ДНК орангутанов выяснилось также, что их разделение на суматранский и борнейский виды произошло всего 400 тысяч лет назад - гораздо позже, чем считалось. Если общие предки человека и шимпанзе жили порядка 5-7 млн лет назад, то предок человека и орангутана - 14 млн лет назад.



"С точки зрения эволюции, геном орангутана занимает особое место среди приматов, так как он поразительным образом оставался неизменным в последние 15 млн лет, - приводит издание слова одного из авторов исследования, доктора Ричарда Уилсона, директора Центра изучения генома при Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе. - В отличие от орангутана, геномы шимпанзе и человека претерпели существенные структурные изменения, которые могли ускорить их эволюцию".



Авторы исследования обнаружили также, что генетическая схема очень сильно различается от особи к особи. Такое генетическое разнообразие играет большую роль в сохранении вида, так как оно помогает животным не болеть и приспосабливаться к изменению среды обитания. Однако, как признал специалист по приматам Джеффри Роджерс их Хьюстонского медицинского колледжа, "если лес исчезает, пользы от такого генетического разнообразия никакой". "Если в ближайшие 30 лет ситуация не изменится, в дикой природе орангутанов не останется", - подчеркнул Роджерс.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

