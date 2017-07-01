  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ДНК человека на 97% аналогична ДНК орангутана
    Опубликовано: 2017-07-01 09:04:25

    Новое генетическое исследование, результаты которого опубликованы журналом Genome Research, подтвердило: орангутаны ближе к людям, чем предполагалось ранее. Впервые составленная схема генетического кода орангутана показала, что на 97% его цепочка ДНК аналогична человеческой, сообщает The Daily Mail.

    Хотя это значит, что "рыжеволосые" обезьяны менее тесно связаны с нами, чем шимпанзе, у которых 99% ДНК идентичны ДНК человека, некоторые участки генома орангутана ближе к человеку, чем к шимпанзе, выяснила международная команда исследователей. Генетики надеются, что их находка поможет сохранить этот вид, оказавшийся под угрозой исчезновения из-за массовой вырубки лесов.

    В ходе исследования ДНК орангутанов выяснилось также, что их разделение на суматранский и борнейский виды произошло всего 400 тысяч лет назад - гораздо позже, чем считалось. Если общие предки человека и шимпанзе жили порядка 5-7 млн лет назад, то предок человека и орангутана - 14 млн лет назад.

    "С точки зрения эволюции, геном орангутана занимает особое место среди приматов, так как он поразительным образом оставался неизменным в последние 15 млн лет, - приводит издание слова одного из авторов исследования, доктора Ричарда Уилсона, директора Центра изучения генома при Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе. - В отличие от орангутана, геномы шимпанзе и человека претерпели существенные структурные изменения, которые могли ускорить их эволюцию".

    Авторы исследования обнаружили также, что генетическая схема очень сильно различается от особи к особи. Такое генетическое разнообразие играет большую роль в сохранении вида, так как оно помогает животным не болеть и приспосабливаться к изменению среды обитания. Однако, как признал специалист по приматам Джеффри Роджерс их Хьюстонского медицинского колледжа, "если лес исчезает, пользы от такого генетического разнообразия никакой". "Если в ближайшие 30 лет ситуация не изменится, в дикой природе орангутанов не останется", - подчеркнул Роджерс.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.