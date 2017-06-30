Может ли излишняя чистота вредить здоровью девочек

В западном обществе принято считать, что маленькая девочка должна быть всегда чистой и опрятной. Ученые подозревают, что завышенными требованиями к чистоте девочек можно объяснить то, что некоторые заболевания встречаются у женщин чаще, чем у мужчин, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Уже многие исследования доказали, что жизнь в хороших санитарных условиях приводит к повышению риска бронхиальной астмы, аллергии и аутоиммунных заболеваний. Однако еще ни одно исследование не объяснило, как влияние санитарных условий меняется, в зависимости от пола.



Американский философ Sharyn Clough (Университет Штата Орегон) решила исследовать, как влияют на риск возникновения заболеваний разные требования, которые общество предъявляет к девочкам и мальчикам. В частности, принято считать, что девочка никогда не должна мараться.

«Девочек одевают в одежду, которую нельзя марать. Девочки реже играют на свежем воздухе, причем родители чаще присматривают за ними во время игры. В результате девочки и мальчики сталкиваются с разным количеством микробов. Возможно, именно это объясняет различия в распространенности некоторых заболеваний у мужчин и женщин», - пишет Sharyn Clough.

Автор подчеркивает, что она вовсе не призывает родителей отпускать девочек на улицу без присмотра и позволять им есть землю. «Я лишь хочу, чтобы эпидемиологи пересмотрели свои данные с учетом разницы в поведении полов», - говорит она.

«Гигиеническая теория», получившая распространение в последние годы, связывает всплеск в заболеваемости астмой, аллергией и различными аутоиммунными заболеваниями с улучшением гигиенических условий во многих странах. К примеру, в последние годы значительно увеличилась заболеваемость болезнью Крона в Индии, что совпадает с индустриализацией и улучшением санитарных условий.

По данным Американского Центра Контроля Заболеваний, женщины чаще болеют бронхиальной астмой (8,9% по сравнению с 6,5% у мужчин), а также чаще умирают от этого заболевания. Аутоиммунные заболевания встречаются у женщин в три раза чаще.

«Мы только начинаем понимать, как связаны между собой здоровье и контакт с бактериями. 90% клеток нашего организма – это бактерии. В эволюции мы всегда сосуществовали с микроорганизмами. Нужно изучить этот аспект жизни гораздо глубже, и не только с точки зрения употребления биойогуртов», - пишет Sharyn Clough.

При этом она предостерегает родителей от того, чтобы совсем перестать контролировать ребенка. Один грамм обыкновенной земли содержит 10 биллионов микробов, и пока мы не знаем, какие из них вредны, а какие полезны.

«Единственная рекомендация, которую можно дать с уверенностью – это то, что всем детям, мальчикам и девочкам, нужно проводить как можно времени на свежем воздухе, и не страшно, если они немного замараются», - заключает автор статьи.

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